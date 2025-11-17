New food hygiene ratings have been awarded to 29 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 25 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Pentyr Cafe at Pentireglaze, St Minver, Wadebridge, Cornwall; rated on November 14
• Rated 5: Alverne Restaurant at Alverne House, 30 Alverton Street, Penzance; rated on November 13
• Rated 5: Cornish Coffee Bean at 14 Chester Court, Chester Road, Newquay, Cornwall; rated on November 12
• Rated 5: Graze Tapas Newquay at 2 Beacon Road, Newquay, Cornwall; rated on November 12
• Rated 5: Hilltop Farmshop & Cafe Ltd at Hilltop Farm Shop, Slaughterbridge, Camelford, Cornwall; rated on November 12
• Rated 5: Smugglers Cott Restaurant at Smugglers Cottage, Middle Market Street, East Looe, Looe; rated on November 12
• Rated 5: The Golowi Bar at 9 Lansdown Road, Bude, Cornwall; rated on November 12
• Rated 5: The Orangery Cafe at The Orangery, Penlee House Gallery And Museum, Morrab Road, Penzance; rated on November 12
• Rated 5: Harris' Restaurant at Harris'S Restaurant, 46 New Street, Penzance, Cornwall; rated on November 11
• Rated 5: OCS Group Ltd At Danish Crown at Danish Crown Uk Ltd, Ebenezer, Bugle, St Austell; rated on November 11
• Rated 5: Subway at West Truro Retail Park, Threemilestone, Truro, Cornwall; rated on November 11
• Rated 5: The Elm Tree at The Elms, Penstraze, Chacewater, Truro; rated on November 11
• Rated 5: The Gourmet Guys at Downend Garage, Two Trees Road, Downend, Lostwithiel; rated on November 11
• Rated 5: Pots Coffee Shop at 55 Fore Street, Bodmin, Cornwall; rated on November 10
• Rated 5: Tretho Lounge at Wharf Road, St Ives, Cornwall; rated on November 10
• Rated 5: The Fish Market Restaurant And Bar at Fishmarket Bar & Restaurant, Quay Street, East Looe, Looe; rated on November 7
• Rated 5: Corner Cafe at Cornish Market World, Stadium Retail Park, Par Moor Road, St Austell; rated on November 5
• Rated 5: Sea View Farm Shop at Higher Tynes Farm, St Teath, Bodmin, Cornwall; rated on November 3
• Rated 5: Amelie's at Amelies, The Smoke House, Mount Pleasant Road, Porthleven; rated on October 29
• Rated 5: The Snug at The Cloisters First Floor, Tippetts Backlet, River Street, Truro; rated on October 24
• Rated 5: Trerice Barn Cafe at National Trust, Trerice Barn Tea Room, Trerice Manor, Trerice; rated on October 22
• Rated 5: Snowys Diner at Par Farm, Par, Cornwall; rated on October 15
• Rated 5: Niles Bakery at 6 Old Vicarage Place, St Austell, Cornwall; rated on October 14
Pubs, bars and nightclubs
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Ship Inn at Ship Hotel, Fore Street, Polperro, Looe; rated on November 11
• Rated 5: Tremenheere at The Tremenheere, 4 - 8 Market Place, Penzance, Cornwall; rated on November 11
Takeaways
Plus two ratings for takeaways:
• Rated 5: The Little Plaice Fish & Chip Shop at The Little Plaice, 5 Station Road, St Blazey, Par; rated on November 10
• Rated 5: Domino's Pizza at Msg Cornwall Ltd, 23 Coinagehall Street, Helston, Cornwall; rated on October 27