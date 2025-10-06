New food hygiene ratings have been awarded to 29 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 17 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Ana's Kusina at Unit 59, Clear Space, Dunveth Business Park, Wadebridge; rated on September 30
• Rated 5: Chubbeez Cafe And Mobile Events at Gap Tool And Plant Hire, The Old Coal Yard, Roche, St Austell; rated on September 30
• Rated 5: Talland Bay Beach Cafe at Talland Bay Cafe, Talland Bay, Looe, Cornwall; rated on September 30
• Rated 5: The Harbour Light Cafe at The Harbour, Boscastle, Cornwall; rated on September 30
• Rated 5: Cornubia Hall at 31 Eastcliffe Road, Par, Cornwall; rated on September 29
• Rated 5: Par Beach Cafe at Par Sands Holiday Park, Par, Cornwall; rated on September 29
• Rated 5: The Fat Frog at Fat Frog Cafe, 6a Market Street, Liskeard, Cornwall; rated on September 29
• Rated 5: Kota Kai at 4 - 6 Celtic House, Harbour Head, Porthleven, Helston; rated on September 26
• Rated 5: The Quay at The Quay Looe, Former Ocean Property Cornwall Ltd, The Quay, West Looe; rated on September 26
• Rated 5: Coffee Traders at 9 Victoria Square, Truro, Cornwall; rated on September 24
• Rated 5: Cafe Abundance - Millbrook Football Club at Cafe Abundance, Millbrook Afc, Mill Road, Millbrook; rated on September 23
• Rated 5: Tabbs at Tabbs Restaurant, 85 Kenwyn Street, Truro, Cornwall; rated on September 23
• Rated 5: Perran Morva at 44a St Pirans Road, Perranporth, Cornwall; rated on September 16
• Rated 5: Naughty Nonnas at Unit 10, Lanteague Studios, Zelah, Truro; rated on September 10
• Rated 5: The Old Bank at 2 Trafalgar Square, Fowey, Cornwall; rated on September 3
Pubs, bars and nightclubs
And five ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Ellenglaze Bar And Grill at Reception, Holywell Bay Holiday Park, Holywell Bay, Newquay; rated on September 30
• Rated 5: Blue Peter at Blue Peter Inn, Quay Road, Polperro, Looe; rated on September 25
• Rated 5: Henlys Bar And Restaurant at 2 Church Street, Helston, Cornwall; rated on September 24
• Rated 5: Safe Harbour Hotel at Safe Harbour Inn, 58 Lostwithiel Street, Fowey, Cornwall; rated on September 24
• Rated 4: The Travellers Rest at Trevarrian, Newquay, Cornwall; rated on July 23
Takeaways
Plus seven ratings for takeaways:
• Rated 5: Cluck N Chuck at 22b Eastcliffe Road, Par, Cornwall; rated on September 29
• Rated 5: Miss Millies - Newquay at Miss Millie'S, Newquay Service Station, Rule Lane, Trevemper; rated on September 24
• Rated 5: The Fat Gull at Kenneggy Cove Holiday Park, Higher Kenneggy, Rosudgeon, Penzance; rated on September 24
• Rated 5: Catch Porthleven at Fore Street, Porthleven, Helston, Cornwall; rated on September 18
• Rated 5: The Red Rocket Takeaway Hut at Red Rocket Hut, Whitehouse Quay, Esplanade, Fowey; rated on September 2
• Rated 3: Our Plaice at 24 Fore Street, Chacewater, Truro, Cornwall; rated on September 12
• Rated 2: Mossy's Pizza at 80 Fore Street, Newquay, Cornwall; rated on September 12