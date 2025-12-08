New food hygiene ratings have been awarded to 27 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 19 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Callipizza Cafe (Daytime) at Callipizza Cafe, Pannier Market, Fore Street, Callington; rated on December 5
• Rated 5: Pensilva Primary School at School Road, Pensilva, Liskeard, Cornwall; rated on December 5
• Rated 5: The Story Of Emily at Emily Museum, St Ive, Liskeard, Cornwall; rated on December 5
• Rated 5: Order at Court House Offices Magistrates Court And Offices, Tremorvah Wood Lane, Truro, Cornwall; rated on December 4
• Rated 5: Order at Truro Courts Of Justice, Edward Street, Truro, Cornwall; rated on December 4
• Rated 5: Rafferty's Cafe And Wine Bar at Raffertys Cafe & Wine Bar, St Merryn, Padstow, Cornwall; rated on December 4
• Rated 5: Launceston Tandoori at 7 Church Street, Launceston, Cornwall; rated on December 3
• Rated 5: Mevagissey Spice at 3 - 4 River Street, Mevagissey, St Austell, Cornwall; rated on December 3
• Rated 5: Yak And Yeti at 10 Kenwyn Street, Truro, Cornwall; rated on December 3
• Rated 5: Everest Tandoori at Pike Street, Liskeard, Cornwall; rated on December 2
• Rated 5: St Madderns C Of E School at St Madderns Church Of England School, Bellair Road, Madron, Penzance; rated on December 2
• Rated 5: The Cornish Oven at Cornish Oven, Priory Road, Bodmin, Cornwall; rated on December 2
• Rated 5: The Old Library Cafe at The Old Library, Lower Bore Street, Bodmin, Cornwall; rated on December 1
• Rated 5: Smorgers Bistro at 45 Fore Street, St Austell, Cornwall; rated on November 28
• Rated 5: Trinity Cafe at 3 Market Street, St Austell, Cornwall; rated on November 28
• Rated 5: Shellfish Beach Deli at 6a Churchtown, St Agnes, Cornwall; rated on November 27
• Rated 5: Choukette at The Shack, 52 Bank Street, Newquay, Cornwall; rated on November 21
• Rated 4: Bango Kitchen And The Shellfish Pig at Bango Kitchen, 11b Merchants Wharf, Commercial Road, Penryn; rated on November 14
Pubs, bars and nightclubs
And six ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Club Kitchen at The Godolphin Club, Wendron Street, Helston, Cornwall; rated on December 3
• Rated 5: The Crows Nest at The Crows Nest Inn, Crows Nest, Darite, Liskeard; rated on December 3
• Rated 5: County Arms at Highertown, Truro, Cornwall; rated on December 2
• Rated 5: Mine Brewing Co. Taproom at 4 Tregenna Hill, St Ives, Cornwall; rated on December 1
• Rated 5: The Port William at Trebarwith Strand, Tintagel, Cornwall; rated on December 1
• Rated 5: Wendron Cricket Club at Underlane, Wendron, Helston, Cornwall; rated on November 11
Takeaways
Plus two ratings for takeaways:
• Rated 5: The Cornish Oven at Treswithian Road, Treswithian, Camborne, Cornwall; rated on December 5
• Rated 5: Hot Wok at 2 - 3 Pondbridge Hill, Liskeard, Cornwall; rated on December 2