New food hygiene ratings have been awarded to 23 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 14 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Trevone Village Hall at Memorial Hall, Trevone Road, Trevone, Padstow; rated on August 7
• Rated 5: Duchy Of Cornwall Nursery Cafe at Duchy Of Cornwall Nursery, Lostwithiel, Cornwall; rated on August 6
• Rated 5: Morrish's Fish & Chips at Cozy Corner Cafe, Morrishs, Bucketts Hill, Redruth; rated on August 6
• Rated 5: Signal Box Cafe at Bodmin Parkway Station, Bodmin Parkway, Bodmin, Cornwall; rated on August 6
• Rated 5: St Tinney Farm Holidays at St Tinney Farm Holiday Park, Otterham, Camelford, Cornwall; rated on August 6
• Rated 5: Teddy's Village at 1 Lower Lux Street, Liskeard, Cornwall; rated on August 5
• Rated 5: Drifters (Oxo's) at Drifters, Widemouth Bay Caravan Park, Poundstock, Bude; rated on August 1
• Rated 5: Fred's Restaurant at Freds, Shop Unit 6, Wharfside Shopping Centre, Market Jew Street; rated on August 1
• Rated 5: Pink Cactus Cafe at 23 Market Jew Street, Penzance, Cornwall; rated on August 1
• Rated 5: Trevines Cafe And Bar at Trevine Car Park, Blowing House Hill, Ludgvan, Penzance; rated on August 1
• Rated 5: Coast Cafe at Coast, Beachside Holiday Park, 12 Lethlean Lane, Phillack; rated on July 31
• Rated 3: AJ's Cafe And Bar at 30 Beach Road, Carlyon Bay, St Austell, Cornwall; rated on July 18
Pubs, bars and nightclubs
And four ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Mounts Bay Inn at Mounts Bay Inn, Churchtown, Mullion, Helston; rated on August 7
• Rated 5: Gurnards Head Hotel at Zennor, St Ives, Cornwall; rated on August 4
• Rated 5: The Treguth Inn at Treguth Inn, Holywell Bay, Newquay, Cornwall; rated on July 18
• Rated 3: The Boot Inn at Fore Street, Calstock, Cornwall; rated on July 18
Takeaways
Plus five ratings for takeaways:
• Rated 5: Wai Kui Chinese Takeaway at Wai Kui Chinese Take Away, 56 Molesworth Street, Wadebridge, Cornwall; rated on August 7
• Rated 5: Domino's Pizza at Dominos Pizza, The Parade, Liskeard, Cornwall; rated on August 5
• Rated 5: Dehen Rew at Treleavens Ice Cream, Fore Street, Tintagel, Cornwall; rated on July 31
• Rated 5: Spice Cabin at Bossiney Road, Tintagel, Cornwall; rated on July 31
• Rated 4: Nettles Chip Shop at 15 Almshouse Hill, Helston, Cornwall; rated on July 18