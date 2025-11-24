New food hygiene ratings have been awarded to 18 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 10 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Padstow Tasting Room at 8 Duke Street, Padstow, Cornwall; rated on November 21
• Rated 5: Heskyn Mill at Heskyn Mill Restaurant, Tideford, Saltash, Cornwall; rated on November 18
• Rated 5: New Hong Kong Chinese Restaurant at 34 Alverton Street, Penzance, Cornwall; rated on November 15
• Rated 5: Little India at Light Of Bengal, 52 Market Jew Street, Penzance, Cornwall; rated on November 14
• Rated 5: The Shore Restaurant at Natures Plate Ltd, 13 - 14 Alverton Street, Penzance, Cornwall; rated on November 14
• Rated 5: Healeys Cyder Farm - Restaurant at Cyder Farm Cafe, Healeys Cyder Farm, Callestick, Truro; rated on November 13
• Rated 5: Subway at 59 Bank Street, Newquay, Cornwall; rated on November 10
Pubs, bars and nightclubs
And three ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Stoke Climsland Sports And Social Club at Stoke Climsland Sports Club, Stoke Climsland, Callington, Cornwall; rated on November 19
• Rated 5: Royal Standard Inn at 1 St Peters Hill, Flushing, Falmouth, Cornwall; rated on November 18
• Rated 5: Miners Arms at The Miners Arms, Mithian, St Agnes, Cornwall; rated on October 10
Takeaways
Plus five ratings for takeaways:
• Rated 5: Domino's Pizza at Dominos Pizza, Unit A, Cooks Corner, Dudnance Lane; rated on November 20
• Rated 5: Loafers at 1 Gover Lane, Newquay, Cornwall; rated on November 18
• Rated 5: Kebab Corner And Grill Corner at 1 Commercial Street, Camborne, Cornwall; rated on November 12
• Rated 5: Coastal Waffles at TR9 ; rated on November 7
• Rated 3: A Farm Pizza at 12 Fore Street, Torpoint, Cornwall; rated on October 13