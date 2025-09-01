Friday, August 29
South West Peninsula League, West Division: St Day 0 Sticker 1, Wadebridge Tn 1 Millbrook 2.
Saturday, August 30
National League: Brackley Tn 1 Scunthorpe Utd 1, Braintree Tn 0 Forest Green Rov 0, Eastleigh 2 Altrincham 1, Gateshead 3 Aldershot Tn 3, Halifax Tn 3 Yeovil Tn 2, Hartlepool Utd 0 Boreham Wood 0, Morecambe 0 Woking 2, Solihull Moors 1 Southend Utd 2, Sutton Utd 2 Carlisle Utd 1, Truro City 3 Boston Utd 0, Wealdstone 1 Rochdale 3.
FA Cup, First Round Qualifying: Falmouth Tn 0 Brixham 5, Royal Wootton Bassett Tn 1 Torpoint Ath 3.
Western League, Premier Division: Barnstaple Tn 2 Paulton Rov 0, Brislington 5 Bridgwater Utd 3, Buckland Ath 2 Bradford Tn 1, Clevedon Tn 3 Newquay 1, Helston Ath 1 Shepton Mallet 1, Nailsea & Tickenham 0 Ivybridge Tn 4, Oldland Abbotonians 5 St Austell 0, Sidmouth Tn 5 Saltash Utd 0, St Blazey 0 Street 5.
South West Peninsula League, West Division: Bude Tn 2 Wendron Utd 1, Callington Tn 6 Truro City 0, Camelford 0 Penzance 1, Launceston 1 Dobwalls 2, Liskeard Ath 5 Falmouth Tn 0.
St Piran’s League, Premier Division East: Altarnun 1 Torpoint Ath 3, Kilkhampton 2 St Blazey 1, Millbrook 2 St Mawgan 2, St Austell 2 Gunnislake 7, Sticker 1 Foxhole Stars 1.
Premier Division West: Mullion 0 Illogan RBL 4, Perranwell 2 Praze-an-Beeble 1, Redruth Utd 2 Penryn Ath 2, St Day 3 Pendeen Rov 2, St Ives Tn 3 Wendron Utd 1.
Division One East: Nanpean Rov 3 Dobwalls 0.
Division One West: Penzance 6 Probus 3, West Cornwall 2 Holman SC 3.
Division Two West: Pendeen Rov 1 Mawnan 3, St Buryan 11 St Ives Mariners 0.
Division Three East: Delabole Utd 2 Launceston 2, Indian Queens 2 Kilkhampton 1, Newquay 2 Looe Tn 0, Padstow Utd 1 St Dominick 2, St Merryn 1 St Teath 3.
Division Three West: Carharrack 0 Dropship 9, Constantine 3 Mullion 2, RNAS Culdrose 4 Chacewater 1, St Keverne 0 Perranporth 5.
Division Four East: Landrake 4 Bodmin Dragons 2, North Hill 1 St Dennis 2, St Blazey 6 Lifton 1, St Cleer 2 Lostwithiel 0, St Columb Major 6 Gerrans & St Mawes Utd 0.
Division Four West: Madron 7 Dropship 2, St Day 2 Newlyn Non-Ath 5.
George Evely Cup: Biscovey 3 Newquay 5, Calstock 2 Torpoint Ath 6, Frogpool & Cusgarne v Threemilestone - Abandoned, Hayle 1 Dropship 2, Lanreath v St Teath - Post, Newlyn Non-Ath 1 Illogan RBL 3, Pensilva 9 Lostwithiel 1, Perranwell 0 Mawnan 7, Porthleven 2 Lanner 3, Roche 2 Lifton 7, Saltash Utd v St Mawgan - H/W, St Agnes 1 Goonhavern Ath 2, St Dennis 3 St Stephen 0, Tregony 6 Wadebridge Tn 2, Troon 1 Perranporth 2.
Percy Stephens Cup: Mawgan 7 Goonhavern Ath 2, Probus 1 Penryn Ath 2.
