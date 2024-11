Ben's Plaice Polperro Darts League latest results and scorers: POLRUAN PIRATES 3 (A Devereaux 4x100 2x115, J Wilcock 100, J Grainger 3x100 120 140, T Bawden 100, C Chan 100) ROWETT REBELS 6 K Courtis 2x100 125, N Toms 4x100 125 2x140, C Skeldon 6x100 140 100F, M Gilham 4x100 121 135 103F, K Skeldon 4x100 123); PELYNT 4 (T Fowler 5x100 2x120, J Fowler 2x100 3x121 134, J Dicks 100 140, J Harper 2x100 140, P Hobgen 2x100 115 140, L Tallent 124) BULL HITTERS 5 (S Crane 2x100 140, M Jeffries 2x100 115, I Dyer 3x100 140, G Hoare 116 140, G Toms 3x100 135 140 180, D Thomas 100); PELYNT TRAVELLERS 9 (M Marshall 3x100 2x140, S Batten 132, C Budd 100 2x140, A Driver 2x100, R Rendle 100, S Rendle 121 140) OLD SCHOOL FOXES 0 (D Northcott 114 123 140, R Napper 101 134, C Pink 129, M Napper 100 101 121); WASTED SEAMEN 8 (J Fletcher 2x100 125 140 180, S Keylock 140, B Criddle 2x100 101 105, V Moreau 132, L Surton 100) THE A TEAM 1 (C Carter 110, C Carter 105, C Maxwell 104 2x140, J Whiston 100); UDDER BULLOCKS 4 (A Bebb 100, M Lorenz 2x100 125, J Collins 140, O Jackson 4x100 2x140, A Collins 3x100 125)LEGION 5(J Nelson 3x100, C Cannock 2x100, S Devoy 100, P Cunningham 5x100 2x101 140, G Birkett 100 135 2x140, S Oliver 100 115); RUSSELL SMUGGLERS 2 (R Sainsbury 2x100 180, B Beese 100, R Kelly 100, Y Hutchins 125, M Kemp 100, D Robinson 2x100 120) WANDERERS 7 (T Bridger 3x100 121, M Bickley 3x100 121 129 140, S Lewis 5x100 120, N Haley 100 135, B Lewis 6x100 3x140, M Wright 100 120).