Saturday, August 9
Cornwall Cricket League, Premier Division: Callington (105-8) beat Grampound Road (104) by 2 wickets, Redruth (109) lost to Wadebridge (197-9) by 88 runs, St Austell (221-7) beat Helston (220-9) by 3 wickets, St Just (212-8) beat Truro (206-9) by 2 wickets, Werrington (141) lost to Penzance (142-4) by 6 wickets.
County Division One: Camborne (269-7) beat Beacon (112) by 157 runs, Newquay (73) lost to Hayle (74-2) by 8 wickets, Paul (108-3) beat St Erme (107) by 7 wickets, Perranporth (141) lost to Falmouth (143-5) by 5 wickets, Roche (166) beat St Austell 2 (144) by 22 runs.
Division Two East: Bude (178-2) beat St Austell 3 (177) by 8 wickets, Lanhydrock (199-9) lost to St Blazey (203-3) by 7 wickets, Luckett (192) beat Werrington 2 (144) by 48 runs, St Minver (177) lost to Callington 2 (178-3) by 7 wickets, Wadebridge 2 (194) lost to Holsworthy (195-4) by 6 wickets.
Division Two West: Helston 2 (236-4) lost to Camborne 2 (237-4) by 6 wickets, Mount Hawke & Porthtowan (191-5) beat St Ives (188) by 5 wickets, Mullion (86) lost to St Just 2 (90-5) by 5 wickets, Penzance 2 (128-0) beat Wendron (125) by 10 wickets, Stithians (320-8) beat Constantine (68) by 252 runs.
Division Three East: Grampound Road 2 (258-8) beat Callington 3 (204-5) by 54 runs, Ladock (160) lost to Boconnoc (260-6) by 100 runs, Menheniot/Looe (88) lost to Launceston (169) by 81 runs, South Petherwin (185) lost to Roche 2 (202-6) by 17 runs, Tintagel (181-4) beat Saltash (180-9) by 6 wickets.
Division Three West: Barripper (154) lost to Perranarworthal (155-7) by 3 wickets, Gulval (74) lost to Ludgvan (77-1) by 9 wickets, Hayle 2 (150-6) beat Perranporth 2 (147-9) by 4 wickets, Mount Ambrose (284-3) beat Redruth 2 (280-8) by 7 wickets, Truro 2 (154) lost to Veryan (318-5) by 164 runs.
Division Four East: Duloe (196) beat Werrington 3 (193) by 3 runs, Liskeard (124) beat Lanhydrock 2 (92) by 32 runs, St Blazey 2 (166) lost to Newquay 2 (167-4) by 6 wickets, St Stephen (180) lost to St Neot Taverners (220) by 40 runs, Tideford (294-6) beat Menheniot/Looe 2 (236) by 58 runs.
Division Four West: Falmouth 2 (294-3) beat Camborne 3 (46) by 248 runs, Redruth 3 (233-5) lost to Crofty/Holman (236-5) by 5 wickets, St Erme 2 (181) lost to Mullion 2 (185-5) by 5 wickets, St Gluvias (232-6) lost to Rosudgeon & Kenneggy (310-5) by 78 runs, St Just 3 (142-4) beat Paul 2 (138) by 6 wickets.
Division Five East: Buckland Monachorum (67-2) beat Pencarrow (63) by 8 wickets, Holsworthy 2 (116) lost to Gunnislake (117-1) by 9 wickets, Launceston 2 (180-2) beat St Minver 2 (179-7) by 8 wickets, Wadebridge 3 (188-6) beat Gorran (184) by 4 wickets.
Division Five West: Beacon 2 (221-7) beat Helston 3 (199-9) by 22 runs, Gerrans (89-7) beat Mount Ambrose 2 (86) by 3 wickets, Leedstown (106-8) beat Truro 3 (105) by 2 wickets, Perranarworthal 2 (86) lost to Troon (88-9) by 1 wicket, St Newlyn East (275-2) beat St Day (34) by 8 wickets.
Division Six East: Bugle (162-3) beat Bude 2 (159) by 7 wickets, Saltash 2 (244-3) beat South Petherwin 2 (238-8) by 6 runs, St Austell 4 (141) lost to St Stephen 2 (144-4) by 6 wickets, Werrington 4 (84) lost to Luckett (224-8) by 140 runs.
Division Six West: Constantine 2 (208-10) lost to Falmouth 3 (223) by 15 runs, Hellesveor v Gulval 2 - Gulval conceded, Ludgvan 2 (146-7) lost to Stithians 2 (147-3) by 7 wickets, Mawnan (216-8) beat Barripper 2 (138) by 78 runs, Praze (106) lost to Mount Hawke & Porthtowan 2 (110-0) by 10 wickets.
Division Seven East: Boconnoc 2 (184-9) lost to Buckland Monachorum 2 (187-3) by 6 wickets, Launceston 3 (94) lost to Menheniot/Looe 3 (96-0) by 10 wickets, St Neot Taverners 2 (138) lost to Tintagel 2 (139-5) by 5 wickets.
Division Seven Central: Falmouth 4 (33-2) beat Mawnan 2 (32) by 8 wickets, St Stephen 3 (82) lost to Foxhole (325-6) by 243 runs, Truro 4 (195) beat St Erme 3 (151) by 44 runs.
Division Seven West: Camborne 4 (159) beat Redruth 4 (85) by 74 runs, Crofty/Holman 2 (147) lost to St Just 4 (248-4) by 101 runs, Porthleven (134) lost to Hayle 3 (136-4) by 7 wickets, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Penzance 3 - Rosudgeon conceded, Wendron 2 (32-1) beat St Gluvias 2 (26) by 9 wickets.
Sunday, August 10
Cornwall Cricket League, Division Seven East: Lanhydrock 3 (201-5) beat Tideford 2 (101) by 100 runs.
Division Seven Central: Perranarworthal 3 (148) lost to Newquay 4 (193-5) by 45 runs.
