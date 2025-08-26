Saturday, August 30
Cornwall Cricket League, Premier Division (12.30pm): Callington v Helston, Redruth v St Austell, St Just v Penzance, Truro v Grampound Road, Werrington v Wadebridge.
County Division One (12.30pm): Camborne v Perranporth, Newquay v Falmouth, Paul v Beacon, Roche v St Erme, St Austell 2 v Hayle.
Division Two East (1pm): Bude v St Blazey, Lanhydrock v Callington 2, St Austell 3 v Holsworthy, St Minver v Luckett, Wadebridge 2 v Werrington 2.
Division Two West (1pm): Constantine v St Just 2, Helston 2 v Wendron, Mullion v St Ives, Penzance 2 v Mount Hawke & Porthtowan, Stithians v Camborne 2.
Division Three East (1pm): Callington 3 v Roche 2, Grampound Road 2 v Saltash, Ladock v Menheniot/Looe, South Petherwin v Launceston, Tintagel v Boconnoc.
Division Three West (1pm): Barripper v Veryan, Gulval v Truro 2, Hayle 2 v Redruth 2, Mount Ambrose v Ludgvan, Perranporth 2 v Perranarworthal.
Division Four East (1pm): Duloe v Lanhydrock 2, Menheniot/Looe 2 v Werrington 3, St Blazey 2 v Liskeard, St Stephen v Newquay 2, Tideford v St Neot Taverners.
Division Four West (1pm): Falmouth 2 v Mullion 2, Redruth 3 v Paul 2, Rosudgeon & Kenneggy v Crofty/Holman, St Erme 2 v St Just 3, St Gluvias v Camborne 3.
Division Five East (1pm): Buckland Monachorum v Newquay 3, Gunnislake v Gorran, Holsworthy 2 v St Minver 2, Launceston 2 v Pencarrow, Wadebridge 3 v Grampound Road 3.
Division Five West (1.30pm): Beacon 2 v Mount Ambrose 2, Leedstown v Gerrans, Perranarworthal 2 v St Day, St Newlyn East v Truro 3, Troon v Helston 3.
Division Six East (1pm): Bugle v St Stephen 2, Luckett 2 v Bude 2, Saltash 2 v St Austell 4, Werrington 4 v Ladock 2.
Division Six West (1.30pm): Hellesveor v Barripper 2, Ludgvan 2 v Falmouth 3, Mawnan v Constantine 2, Mount Hawke & Porthtowan 2 v Stithians 2, Praze v Gulval 2.
Division Seven East (1pm): Boconnoc 2 v Tintagel 2, Launceston 3 v Buckland Monachorum 2, St Neot Taverners 2 v Tideford 2.
Division Seven Central (1.30pm): Falmouth 4 v Foxhole, Newquay 4 v St Erme 3, Truro 4 v Perranporth 3.
Division Seven West (1.30pm): Camborne 4 v Rosudgeon & Kenneggy 2, Crofty/Holman 2 v Hayle 3, Porthleven v Redruth 4, St Just 4 v St Gluvias 2, Wendron 2 v Penzance 3.
Sunday, August 31
Cornwall Cricket League, Division Six East (1pm): Roche 3 v South Petherwin 2.
Division Seven East (1pm): Lanhydrock 3 v Menheniot/Looe 3.
Division Seven Central (1.30pm): Perranarworthal 3 v Mawnan 2.
