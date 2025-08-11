Saturday, August 16
Cornwall Cricket League, Premier Division (12.30pm): Grampound Road v Helston, Penzance v Redruth, Truro v Callington, Wadebridge v St Austell, Werrington v St Just.
County Division One (12.30pm): Beacon v Perranporth, Hayle v Falmouth, Paul v Roche, St Austell 2 v Newquay, St Erme v Camborne.
Division Two East (1pm): Callington 2 v Luckett, Holsworthy v Werrington 2, Lanhydrock v Bude, St Austell 3 v Wadebridge 2, St Blazey v St Minver.
Division Two West (1pm): Camborne 2 v Penzance 2, Constantine v Mullion, Helston 2 v Stithians, St Just 2 v St Ives, Wendron v Mount Hawke & Porthtowan.
Division Three East (1pm): Boconnoc v Menheniot/Looe, Callington 3 v South Petherwin, Roche 2 v Launceston, Saltash v Ladock, Tintagel v Grampound Road 2.
Division Three West (1pm): Ludgvan v Truro 2, Mount Ambrose v Hayle 2, Perranarworthal v Veryan, Perranporth 2 v Barripper, Redruth 2 v Gulval.
Division Four East (1pm): Menheniot/Looe 2 v Duloe, Newquay 2 v Liskeard, St Neot Taverners v St Blazey 2, St Stephen v Tideford, Werrington 3 v Lanhydrock 2.
Division Four West (1pm): Camborne 3 v St Erme 2, Crofty/Holman v Paul 2, Falmouth 2 v St Gluvias, Mullion 2 v St Just 3, Rosudgeon & Kenneggy v Redruth 3.
Division Five East (1pm): Gorran v Grampound Road 3, Gunnislake v Wadebridge 3, Launceston 2 v Holsworthy 2, Pencarrow v Newquay 3, St Minver 2 v Buckland Monachorum.
Division Five West (1.30pm): Helston 3 v Mount Ambrose 2, St Day v Leedstown, St Newlyn East v Perranarworthal 2, Troon v Beacon 2, Truro 3 v Gerrans.
Division Six East (1pm): Bude 2 v St Stephen 2, Ladock 2 v Saltash 2, Luckett 2 v Bugle, Roche 3 v Werrington 4, South Petherwin 2 v St Austell 4.
Division Six West (1.30pm): Barripper 2 v Constantine 2, Gulval 2 v Mawnan, Hellesveor v Praze, Mount Hawke & Porthtowan 2 v Ludgvan 2, Stithians 2 v Falmouth 3.
Division Seven East (1pm): Buckland Monachorum 2 v St Neot Taverners 2, Menheniot/Looe 3 v Boconnoc 2, Tideford 2 v Tintagel 2.
Division Seven Central (1.30pm): Falmouth 4 v Perranarworthal 3, Mawnan 2 v St Stephen 3, Newquay 4 v Truro 4.
Division Seven West (1.30pm): Hayle 3 v Camborne 4, Porthleven v Crofty/Holman 2, Redruth 4 v Rosudgeon & Kenneggy 2, St Gluvias 2 v Penzance 3, St Just 4 v Wendron 2.
Sunday, August 17
Cornwall Cricket League, Division Seven East (1pm): Lanhydrock 3 v Launceston 3.
Division Seven Central (1.30pm): St Erme 3 v Perranporth 3.
