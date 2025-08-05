Saturday, August 9
Cornwall Cricket League, Premier Division (1pm): Callington v Grampound Road, Redruth v Wadebridge, St Austell v Helston, St Just v Truro, Werrington v Penzance.
County Division One (1pm, unless stated): Camborne v Beacon, Newquay v Hayle (12 noon), Paul v St Erme, Perranporth v Falmouth, Roche v St Austell 2.
Division Two East (1pm): Bude v St Austell 3, Lanhydrock v St Blazey, Luckett v Werrington 2, St Minver v Callington 2, Wadebridge 2 v Holsworthy.
Division Two West (1pm): Helston 2 v Camborne 2, Mount Hawke & Porthtowan v St Ives, Mullion v St Just 2, Penzance 2 v Wendron, Stithians v Constantine.
Division Three East (1pm): Grampound Road 2 v Callington 3, Ladock v Boconnoc, Menheniot/Looe v Launceston, South Petherwin v Roche 2, Tintagel v Saltash.
Division Three West (1pm): Barripper v Perranarworthal, Gulval v Ludgvan, Hayle 2 v Perranporth 2, Mount Ambrose v Redruth 2, Truro 2 v Veryan.
Division Four East (1pm): Duloe v Werrington 3, Liskeard v Lanhydrock 2, St Blazey 2 v Newquay 2, St Stephen v St Neot Taverners, Tideford v Menheniot/Looe 2.
Division Four West (1pm): Falmouth 2 v Camborne 3, Redruth 3 v Crofty/Holman, St Erme 2 v Mullion 2, St Gluvias v Rosudgeon & Kenneggy, St Just 3 v Paul 2.
Division Five East (1pm): Buckland Monachorum v Pencarrow, Holsworthy 2 v Gunnislake, Launceston 2 v St Minver 2, Wadebridge 3 v Gorran.
Division Five West (1.30pm): Beacon 2 v Helston 3, Gerrans v Mount Ambrose 2, Leedstown v Truro 3, Perranarworthal 2 v Troon, St Newlyn East v St Day.
Division Six East (1pm): Bugle v Bude 2, Saltash 2 v South Petherwin 2, St Austell 4 v St Stephen 2, Werrington 4 v Luckett.
Division Six West (1.30pm): Constantine 2 v Falmouth 3, Hellesveor v Gulval 2, Ludgvan 2 v Stithians 2, Mawnan v Barripper 2, Praze v Mount Hawke & Porthtowan 2.
Division Seven East (1pm): Boconnoc 2 v Buckland Monachorum 2, Launceston 3 v Menheniot/Looe 3, St Neot Taverners 2 v Tintagel 2.
Division Seven Central (1.30pm): Falmouth 4 v Mawnan 2, St Stephen 3 v Foxhole, Truro 4 v St Erme 3.
Division Seven West (1.30pm): Camborne 4 v Redruth 4, Crofty/Holman 2 v St Just 4, Porthleven v Hayle 3, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Penzance 3, Wendron 2 v St Gluvias 2.
Sunday, August 10
Cornwall Cricket League, Division Six East (1pm): Roche 3 v Ladock 2.
Division Seven East (1pm): Lanhydrock 3 v Tideford 2.
Division Seven Central (1.30pm): Perranarworthal 3 v Newquay 4.
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.