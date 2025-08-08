Bond Timber Cornwall Cricket League Division Two East preview – Saturday, August 2
BUDE (7/10) v ST AUSTELL THIRDS (10/10)
BUDE: Wayne Adams, James Sharman, Warren Rumble (capt, wkt), Matt Whitefield, Richard Dymond, Brett Hunter, Andrew De Rosa, James Turner, Matt Williams, David Sillifant, Matthew Mansbridge.
ST AUSTELL THIRDS: Andrew Bennetts, Matt Nile, Henry Johnson, Ollie Clarke (capt), Stuart Wilder, Tom Mallet (wkt), Theo Osborne, Owain Johnson, Joe Baker, James Higman, Angus Fosten.
LANHYDROCK (3/10) v ST BLAZEY (2/10)
LANHYDROCK: Amir Khan (wkt), Luke Buckland, Christian James, Jamie Taylor, Mike Horne, Ben Attfield, Josh Taylor, Jamie Eldridge (capt), Rowan Evans, Jacob Eldridge, Ruben Turner.
ST BLAZEY: Rory Dixon, Ben Griffiths, Matt Bennetts, Ruhann Brenner, Josh Carne, Paul Carne (wkt), Nithin Gowda, Riley Carne, Oliver Mitchell, Simon Dixon, Andrew Thomas.
LUCKETT (1/10) v WERRINGTON SECONDS (6/10)
LUCKETT: Luke Brenton, Toby May, Ryan Brown, Andrew Hoskin (capt), George Wilkinson, Henry Wilkinson (wkt), Dan Pearce, Marc Brown, Leion Cole, Jonny Hoskin, Mark Southcott.
WERRINGTON SECONDS: Rob May, Dan Howgill, Tom Lyle, Lee Houghton (wkt), Jason Seldon (capt), Tyler Westlake, Tom Petherick, Sam Smeeth, Tyler Jasper, Nick Oldaker, Freddie Ward.
ST MINVER (9/10) v CALLINGTON SECONDS (4/10)
ST MINVER: Ben Hawken (capt, wkt), Antony Ash, Archie Edwards, Rob Hawken, Reece Thompson, Jonny Centini, Dean Jeffery, Ross Keast, Matt Hartnett, Andy Rathborne, Jim Hall.
CALLINGTON SECONDS: Nick Parker, Ben Allsop, Rich Brown (capt), Blake Tancock (wkt), Peter Tancock, Zak Newton-Jenkins, Charlie Coates, Harvey Poad, Ryan Hodge, Oscar Crichton, Martin Hunn.
WADEBRIDGE SECONDS (5/10) v HOLSWORTHY (8/10)
WADEBRIDGE SECONDS: James Maycock, Tom Wood (wkt), Barney Jackson, Paul Menhenick, James Cox, Craig Allen, Kieran Gill, Alek Gill, Ollie Bate (capt), Steve Gunner, Joe Wilson.
HOLSWORTHY: Aiden Gerry, Jack Greening, Brendan Harris, Ryan Walter (capt, wkt), Noah Pigdon, Dan Smith, Ben Hutchings, Gavin Cockwill, Lewis Chidley, Rob Mitchell, Graham Wild.
