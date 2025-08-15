Bond Timber Cornwall Cricket League Division Two East preview – Saturday, August 16
HOLSWORTHY (8/10) v WERRINGTON SECONDS (7/10)
HOLSWORTHY: Jack Greening, Aiden Gerry, Brendan Harris, Matt Shepherd, Ryan Walter (capt), Noah Pigdon, Sam Stacey, Chris Pomeroy (wkt), Guy Beagley, Rob Mitchell, Graham Wild.
WERRINGTON SECONDS: Ed Walters (wkt), Rob May, Hugh Tomkinson, Tom Lyle, Dan Howgill, Zander Zambuni, Dan Jenkin, Jason Seldon (capt), Tyler May, Darren Webber, Sam Smeeth.
LANHYDROCK (4/10) v BUDE (6/10)
BUDE: Matt Williams, Wayne Adams, Warren Rumble (capt, wkt), Matt Whitefield, David Sillifant, Brett Hunter, Andrew De Rosa, Harry Dymond, Matthew Mansbridge, Chris Carter, Dan Petit.
LANHYDROCK: Amir Khan, Luke Buckland, Christian James, Jamie Taylor, Mike Horne, Ben Attfield, Josh Taylor, Jamie Eldridge, Rowan Evans, Jacob Eldridge, Jed Wheeler.
CALLINGTON SECONDS (3/10) v LUCKETT (1/10)
CALLINGTON SECONDS: Ben Allsop, Nick Parker, Blake Tancock, Rich Brown (capt), Peter Tancock, Zak Newton-Jenkins, Jim Shorten, Ryan Hodge, Ben Alford, Oscar Crichton, Martin Hunn.
LUCKETT: Luke Brenton, Toby May, Ryan Brown, Andrew Hoskin (capt), James Wilkinson, Henry Wilkinson (wkt), George Wilkinson, Marc Brown, Leion Cole, Jonny Hoskin, Mark Southcott.
ST BLAZEY (2/10) v ST MINVER (9/10)
ST BLAZEY: Rory Dixon, Matt Bennetts, Josh Carne, Ruhann Brenner, Ben Griffiths, Toby Clarke, Riley Carne, Nithin Gowda, Simon Dixon, Angus Harley, Andrew Thomas.
ST MINVER: Ben Hawken (capt, wkt), Antony Ash, Archie Edwards, Rob Hawken, Reece Thompson, Jonny Centini, Andy Rathborne, Ross Keast, Dean Jeffery, Josh Sanders, Jack Cartwright.
ST AUSTELL THIRDS (10/10) v WADEBRIDGE SECONDS (5/10)
ST AUSTELL THIRDS: Andrew Bennetts, Matt Nile, Henry Johnson, Nick Matthews (capt), Theo Osborne, Stuart Wilder, Joe Baker, Tom Mallet (wkt), Kieran Nile, James Higman, Angus Fosten.
WADEBRIDGE SECONDS: (Not available at the time of going to press).
