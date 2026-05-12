Saturday, May 16 - Cricket
Premier Division (1pm, unless stated): Callington v Camborne (12 noon), Redruth v Grampound Road, St Just v St Austell, Wadebridge v Helston, Werrington v Penzance.
County Division One (1pm): Falmouth v Newquay, Hayle v Perranporth, Paul v Luckett, Roche v Beacon, Stithians v Truro.
Division Two East (1pm): Holsworthy v Callington 2, Lanhydrock v Menheniot/Looe, St Austell 2 v Bude, St Blazey v Werrington 2, Tintagel v Wadebridge 2.
Division Two West (1pm): Camborne 2 v Mullion, Ludgvan v Constantine, Penzance 2 v Mount Hawke & Porthtowan, St Erme v Redruth 2, St Ives v St Just 2.
Division Three East (1pm): Boconnoc v St Austell 3, Duloe v South Petherwin, Grampound Road 2 v Roche 2, Saltash v St Blazey, St Minver v Ladock.
Division Three West (1pm): Helston v Falmouth 2, Mount Ambrose v Rosudegon & Kenneggy, Perranporth 2 v Wendron, Truro 2 v Gulval, Veryan v Perranarworthal.
Division Four East (1pm, unless stated): Gorran v Liskeard, Launceston v Werrington 3, Newquay 2 v Callington 3 (12 noon), St Neot Taverners v St Stephen, Tideford v Wadebridge 3.
Division Four West (1pm): Camborne 3 v St Erme 2, Crofty/Holman v Troon, Mullion 2 v Hayle 2, Penryn St Gluvias v Redruth 3, Truro 3 v Barripper.
Division Five East (1pm): Gunnislake v Buckland Monachorum, Luckett 2 v Launceston 2, Menheniot/Looe 2 v Lanhydrock 2, Newquay 3 v Holsworthy 2, Pencarrow v Bugle.
Division Five West (1.30pm): Beacon 2 v Ludgvan 2, Helston 3 v Leedstown, Perranarworthal 2 v Stithans 2, St Just 3 v Paul 2, St Newlyn East v Mount Ambrose 2.
Division Six East (1pm): Bude 2 v Saltash 2, South Petherwin 2 v Grampound Road 3, St Austell 4 v Tintagel 2, St Stephen 2 v St Neot Taverners 2, Werrington 4 v St Minver 2.
Division Six West (1.30pm): Barripper v St Just 4, Constantine 2 v Perranporth 3, Gerrans v St Day, Mawnan v Falmouth 3, Mount Hawke & Porthtowan 2 v Hellesveor.
Division Seven East (1pm): Buckland Monachorum 2 v Lanhydrock 3, Launceston 3 v Foxhole, Luckett 3 v Tideford 2, Saltash 3 v Roche 3, St Stephen 3 v Menheniot/Looe 3.
Division Seven Central (1.30pm): Falmouth 4 v Mawnan 2, Ladock 2 v Perranarworthal 3, Redruth 4 v Penryn St Gluvias 2, St Erme 3 v Truro 4, Wendron 2 v Newquay 4.
Division Seven West (1.30pm): Gulval 2 v Crofty/Holman 2, Hayle 3 v Praze, Penzance 3 v St Ives 2, Porthleven v Camborne 4, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Helston 4.
Saturday, May 16 - Football
St Piran League, Division One East (2.30pm): Nanpean Rov v Lifton, Pensilva v St Newlyn East, St Breward v Boscastle.
Division One West (2.30pm): Probus v Camborne SoM, RNAS Culdrose v Dropship, West Cornwall v Wendron Utd.
Division Two East (2.30pm): Gorran v Lostwithiel, St Dennis v Calstock.
Division Two West (2.30pm): Perranporth v Lizard Argyle.
Division Three East (2.30pm): Kilkhampton v Looe Tn, North Petherwin v Indian Queens.
Division Three West (2.30pm): RNAS Culdrose v Penryn Ath.
Division Four West (2.30pm): Tremough v Newlyn Non-Ath.
Sunday, May 17 - Football
Cornwall Women’s Football League, Premier Division: Redruth Utd v Saltash Borough (2pm), Sticker v Bodmin (2.30pm).
Division One (2.30pm, unless stated): Lanner v FXSU, Ludgvan v Wendron Utd (2pm), Wadebridge Tn v St Agnes.
Division Two (2.30pm): Dropship v Biscovey.
Saturday, May 16 - Rugby
Counties Two South Plate, Final (1pm): Perranporth v Worth Old Boys.
Counties Three and Below South Plate, Final (11am): St Agnes v Bishopston.
Cornwall Cup, Semi-Final (3pm): Truro v Camborne.
Sunday, May 17 - Rugby
Gill Burns Cup, Division Two (3pm): Cornwall v Berkshire.
Clubs Plate, Final (1.45pm): Wadebridge Camels v Camborne SoM.
Duchy Cup, Final (3.30pm): Penzance & Newlyn v Saltash (Falmouth).
Duchy Vase, Final (12 noon): Veor v Bude (at Falmouth).
