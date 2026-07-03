Saturday, July 4
Premier Division (1pm, unless stated): Camborne v St Just (12 noon), Grampound Road v Werrington, Penzance v Callington, Redruth v Wadebridge, St Austell v Helston.
County Division One (1pm): Beacon v Stithians, Luckett v Newquay, Perranporth v Paul, Roche v Falmouth, Truro v Hayle.
Division Two East (1pm): Bude v Holsworthy, Callington 2 v St Blazey, Tintagel v Lanhydrock, Wadebridge 2 v St Austell 2, Werrington 2 v Menheniot/Looe.
Division Two West (1pm): Constantine v St Ives, Ludgvan v St Erme, Mount Hawke & Porthtowan v Redruth 2, Mullion v Penzance 2, St Just 2 v Camborne 2.
Division Three East (1pm): Boconnoc v Grampound Road 2, Ladock v Roche 2, South Petherwin v St Minver, St Austell 3 v Saltash, St Blazey 2 v Duloe.
Division Three West (1pm): Falmouth 2 v Veryan, Gulval v Rosudgeon & Kenneggy, Helston 2 v Mount Ambrose, Perranarworthal v Perranporth 2, Wendron v Truro 2.
Division Four East (1pm): Callington 3 v Tideford, Liskeard v Launceston, Newquay 2 v St Neot Taverners, Wadebridge 3 v Gorran, Werrington 3 v St Stephen.
Division Four West (1pm): Barripper v Mullion 2, Camborne 3 v Penryn St Gluvias, Hayle 2 v Crofty/Holman, St Erme 2 v Truro 3, Troon v Redruth 3.
Division Five East (1pm): Bugle v Buckland Monachorum, Holsworthy 2 v Pencarrow, Lanhydrock 2 v Luckett 2, Launceston 2 v Newquay 3, Menheniot/Looe 2 v Gunnislake.
Division Five West (1.30pm): Leedstown v Perranarworthal 2, Mount Ambrose 2 v St Just 3, Paul 2 v Helston 3, Stithians 2 v Ludgvan 2, St Newlyn East v Beacon 2.
Division Six East (1pm): Grampound Road 3 v Bude 2, Saltash 2 v Tintagel 2, St Minver 2 v South Petherwin 2, St Neot Taverners 2 v Werrington 4, St Stephen 2 v St Austell 4.
Division Six West (1.30pm): Falmouth 3 v Mount Hawke & Porthtowan 2, Hellesveor v Gerrans, Mawnan v Constantine 2, St Day v Barripper 2, St Just 4 v Perranporth 3.
Division Seven East (1pm): Foxhole v Saltash 3, Lanhydrock 3 v Launceston 3, Menheniot/Looe 3 v Luckett 3, Roche 3 v St Stephen 3, Tideford 2 v Boconnoc 2.
Division Seven Central (1.30pm): Newquay 4 v St Erme 3, Penryn St Gluvias 2 v Ladock 2, Perranarworthal 3 v Wendron 2, Redruth 4 v Falmouth 4, Truro 4 v Mawnan 2.
Division Seven West (1.30pm): Crofty/Holman 2 v Hayle 3, Helston 4 v Gulval 2, Praze v Penzance 3, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Porthleven, St Ives 2 v Camborne 4.
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