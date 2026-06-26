Saturday, June 27
Premier Division (1pm, unless stated): Camborne v Wadebridge (12.30pm), Grampound Road v Helston, Penzance v St Austell, Redruth v St Just, Werrington v Callington (12 noon).
County Division One (1pm): Beacon v Newquay, Perranporth v Falmouth, Roche v Paul, Sithtians v Hayle, Truro v Luckett.
Division Two East (1pm): Bude v Werrington 2, Callington 2 v Lanhydrock, St Austell 2 v Holsworthy, Tintagel v St Blazey, Wadebridge 2 v Menheniot/Looe.
Division Two West (1pm, unless stated): Constantine v Redruth 2, Ludgvan v Penzance 2 (12.15pm), Mullion v St Erme, St Ives v Camborne 2, St Just 2 v Mount Hawke & Porthtowan.
Division Three East (1pm): Boconnoc v St Minver, Saltash v Duloe, South Petherwin v Grampound Road 2, St Austell 3 v Roche 2, St Blazey 2 v Ladock.
Division Three West (1pm, unless stated): Falmouth 2 v Rosudgeon & Kenneggy, Helston 2 v Truro 2, Perranarworthal v Gulval (12 noon), Veryan v Perranporth 2, Wendron v Mount Ambrose.
Division Four East (1pm): Callington 3 v St Stephen, Liskeard v St Neot Taverners, Tideford v Gorran, Wadebridge 3 v Werrington 3.
Division Four West (1pm): Barripper v Troon, Camborne 3 v Crofty/Holman, Hayle 2 v Penryn St Gluvias, St Erme 2 v Redruth 3, Truro 3 v Mullion 2.
Division Five East (1pm): Holsworthy 2 v Gunnislake, Lanhydrock 2 v Buckland Monachorum, Launceston 2 v Bugle, Luckett 2 v Newquay 3, Menheniot/Looe 2 v Pencarrow.
Division Five West (1.30pm): Leedstown v Beacon 2, Mount Ambrose 2 v Ludgvan 2, Paul 2 v Stithians 2, St Just 3 v Helston 3, St Newlyn East v Perranarworthal 2.
Division Six East (1pm): Grampound Road 3 v St Austell 4, St Minver 2 v Saltash 2, St Neot Taverners 2 v Tintagel 2, St Stephen 2 v Bude 2, Werrington 4 v South Petherwin 2.
Division Six West (1.30pm): Falmouth 3 v Perranporth 3, Hellesveor v St Just 4, Mawnan v Barripper 2, Mount Hawke & Porthtowan 2 v Gerrans, St Day v Constantine 2.
Division Seven East (1pm): Buckland Monachorum 2 v Saltash 3, Foxhole v Luckett 3, Lanhydrock 3 v St Stephen 3, Menheniot/Looe 3 v Tideford 2, Roche 3 v Boconnoc 2.
Division Seven Central (1.30pm): Ladock 2 v Wendron 2, Penryn St Gluvias 2 v Mawnan 2, Perranarworthal 3 v Truro 4, Redruth 4 v St Erme 3.
Division Seven West (1.30pm): Corfty/Holman 2 v St Ives 2, Gulval 2 v Hayle 3, Helston 4 v Camborne 4, Praze v Porthleven, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Penzance 3.
Sunday, June 28
Division Seven Central (1.30pm): Newquay 4 v Falmouth 4.
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