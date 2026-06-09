Saturday, June 13
Cornwall Cricket League, Premier Division (1pm): Callington v Wadebridge, Grampound Road v St Austell, Penzance v Camborne, Redruth v Helston, Werrington v St Just.
County Division One (1pm): Beacon v Luckett, Hayle v Falmouth, Roche v Newquay, Stithians v Paul, Truro v Perranporth.
Division Two East (1pm): Bude v Callington 2, Holsworthy v Lanhydrock, St Austell 2 v St Blazey, Tintagel v Menheniot/Looe, Wadebridge 2 v Werrington 2.
Division Two West (1pm): Camborne 2 v St Erme, Constantine v Mount Hawke & Porthtowan, Ludgvan v Redruth 2, St Ives v Penzance 2, St Just 2 v Mullion.
Division Three East (1pm): Boconnoc v Roche 2, Duloe v Grampound Road 2, Saltash v St Minver, St Austell 3 v Ladock, St Blazey 2 v South Petherwin.
Division Three West (1pm): Falmouth 2 v Gulval, Helston 2 v Rosudgeon & Kenneggy, Perranarworthal v Wendron, Perranporth 2 v Mount Ambrose, Veryan v Truro 2.
Division Four East (1pm): Callington 3 v Werrington 3, Gorran v St Neot Taverners, Newquay 2 v St Stephen, Tideford v Launceston, Wadebridge 3 v Liskeard.
Division Four West (1pm): Barripper v Hayle 2, Camborne 3 v Redruth 3, Mullion 2 v Penryn St Gluvias, St Erme 2 v Troon, Truro 3 v Crofty/Holman.
Division Five East (1pm): Lanhydrock 2 v Bugle, Launceston 2 v Holsworthy 2, Luckett 2 v Pencarrow, Menheniot/Looe 2 v Buckland Monachorum, Newquay 3 v Gunnislake.
Division Five West (1.30pm): Helston 3 v Beacon 2, Mount Ambrose 2 v Stithians 2, Paul 2 v Leedstown, St Just 3 v Perranarworthal 2, St Newlyn East v Ludgvan 2.
Division Six East (1pm): South Petherwin 2 v St Austell 4, St Minver 2 v Grampound Road 3, St Neot Taverners 2 v Saltash 2, St Stephen 2 v Tintagel 2, Werrington 4 v Bude 2.
Division Six West (1.30pm): Falmouth 3 v St Just 4, Gerrans v Constantine 2, Hellesveor v St Day, Mawnan v Perranporth 3, Mount Hawke & Porthtowan 2 v Barripper 2.
Division Seven East (1pm): Buckland Monachourm 2 v Luckett 3, Foxhole v Tideford 2, Lanhydrock 3 v Boconnoc 2, Launceston 3 v St Stephen 3, Roche 3 v Menheniot/Looe 3.
Division Seven Central (1.30pm): Ladock 2 v St Erme 3, Penryn St Gluvias 2 v Truro 4, Redruth 4 v Mawnan 2, Wendron 2 v Falmouth 4.
Division Seven West (1.30pm): Crofty/Holman 2 v Praze, Gulval 2 v Penzance 3, Hayle 3 v Porthleven, Helston 4 v St Ives 2, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Camborne 4.
Sunday, June 14
Division Seven Central (1.30pm): Perranarworthal 3 v Newquay 4.
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