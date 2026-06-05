Saturday, June 6
Premier Division (1pm): Camborne v Grampound Road, Helston v Werrington, St Austell v Redruth, St Just v Callington, Wadebridge v Penzance.
County Division One (1pm): Falmouth v Truro, Luckett v Roche, Newquay v Stithians, Paul v Hayle, Perranporth v Beacon.
Division Two East (1pm): Callington 2 v Wadebridge 2, Lanhydrock v Bude, Menheniot/Looe v St Austell 2, St Blazey v Holsworthy, Werrington 2 v Tintagel.
Division Two West (1pm): Mount Hawke & Porthtowan v Ludgvan, Mullion v Constantine, Penzance 2 v Camborne 2, Redruth 2 v St Ives, St Erme v St Just 2.
Division Three East (1pm): Grampound Road 2 v St Blazey 2, Ladock v Boconnoc, Roche 2 v Saltash, South Petherwin v St Austell 3, St Minver v Duloe.
Division Three West (1pm): Gulval v Helston 2, Mount Ambrose v Perranarworthal, Rosudgeon & Kenneggy v Veryan, Truro 2 v Perranporth 2, Wendron v Falmouth 2.
Division Four East (1pm): Launceston v Gorran, Liskeard v Callington 3, St Neot Taverners v Wadebridge 3, St Stephen v Tideford, Werrington 3 v Newquay 2.
Division Four West (1pm): Crofty/Holman v Mullion 2, Hayle 2 v St Erme 2, Penryn St Gluvias v Barripper, Redruth 3 v Truro 3, Troon v Camborne 3.
Division Five East (1pm): Buckland Monachorum v Luckett 2, Bugle v Menheniot/Looe 2, Gunnislake v Launceston 2, Holsworthy 2 v Lanhydrock 2, Pencarrow v Newquay 3.
Division Five West (1.30pm): Beacon 2 v Paul 2, Leedstown v Mount Ambrose 2, Ludgvan 2 v St Just 3, Perranarworthal 2 v Helston 3, Stithians 2 v St Newlyn East.
Division Six East (1pm): Bude 2 v South Petherwin 2, Grampound Road 3 v St Neot Taverners 2, Saltash 2 v St Stephens 2, St Austell 4 v St Minver 2, Tintagel 2 v Werrington 4.
Division Six West (1.30pm): Barripper 2 v Gerrans, Constantine 2 v Hellesveor, Perranporth 3 v Mount Hawke and Porthtowan, St Day v Falmouth 3, St Just 4 v Mawnan.
Division Seven East (1pm): Boconnoc 2 v Buckland Monachorum 2, Luckett 3 v Launceston 3, Menheniot/Looe 3 v Foxhole, St Stephen 3 v Saltash 3, Tideford 2 v Lanhydrock 3.
Division Seven Central (1.30pm): Falmouth 4 v Perranarworthal 3, Mawnan 2 v Ladock 2, Newquay 4 v Penryn St Gluvias 2, St Erme 3 v Wendron 2, Truro 4 v Redruth 4.
Division Seven West (1.30pm): Camborne 4 v Gulval 2, Penzance 3 v Hayle 3, Porthleven v Crofty/Holman 2, Praze v Helston 4, St Ives 2 v Rosudgeon and Kenneggy 2.
Sunday, June 7
Division Three West (1pm): Falmouth 2 v Wendron.
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