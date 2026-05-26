Saturday, May 30
Premier Division (1pm): Callington v St Austell, Grampound Road v Wadebridge, Redruth v Penzance, St Just v Helston, Werrington v Camborne.
County Division One (1pm): Beacon v Falmouth, Hayle v Luckett, Paul v Newquay, Roche v Truro, Stithians v Perranporth.
Division Two East (1pm): Holsworthy v Werrington 2, St Austell 2 v Callington 2, St Blazey v Menheniot/Looe, Tintagel v Bude, Wadebridge 2 v Lanhydrock.
Division Two West (1pm): Camborne 2 v Mount Hawke & Porthtowan, Constantine v St Erme, Ludgvan v St Just 2, Penzance 2 v Redruth 2, St Ives v Mullion.
Division Three East (1pm): Boconnoc v St Blazey 2, Duloe v Ladock, Saltash v South Petherwin, St Austell 3 v Grampound Road 2, St Minver v Roche 2.
Division Three West (1pm): Falmouth 2 v Mount Ambrose, Helston 2 v Perranarworthal, Perranporth 2 v Gulval, Truro 2 v Rosudgeon & Kenneggy, Veryan v Wendron.
Division Four East (1pm): Callington 3 v St Neot Taverners, Launceston v St Stephen, Newquay 2 v Wadebridge 3, Tideford v Liskeard, Werrington 3 v Gorran.
Division Four West (1pm): Camborne 3 v Barripper, Crofty/Holman v Redruth 3, Mullion 2 v Troon, St Erme 2 v Penryn St Gluvias, Truro 3 v Hayle 2.
Division Five East (1pm): Lanhydrock 2 v Gunnislake, Luckett 2 v Holsworthy 2, Menheniot/Looe 2 v Launceston, Newquay 3 v Bugle, Pencarrow v Buckland Monachorum.
Division Five West (1.30pm): Helston 3 v Stithians 2, Mount Ambrose 2 v Beacon 2, Perranarworthal 2 v Ludgvan 2, St Just 3 v Leedstown, St Newlyn East v Paul 2.
Division Six East (1pm): Bude 2 v Tintagel 2, Grampound Road 3 v Werrington 4, South Petherwin 2 v Saltash 2, St Neot Taverners 2 v St Austell 4, St Stephen 2 v St Minver 2.
Division Six West (1.30pm): Barripper 2 v Perranporth 3, Falmouth 3 v Constantine 2, Gerrans v St Just 4, Mawnan v Hellesveor, Mount Hawke & Porthtowan 2 v St Day.
Division Seven East (1pm): Buckland Monachorum 2 v Tideford 2, Foxhole v Roche 3, Launceston 3 v Boconnoc 2, Saltash 3 v Luckett 3.
Division Seven Central (1.30pm): Ladock 2 v Newquay 4, Penryn St Gluvias 2 v Falmouth 4, Redruth 4 v Perranarworthal 3, St Erme 3 v Mawnan 2, Wendron 2 v Truro 4.
Division Seven West (1.30pm): Gulval 2 v Praze, Hayle 3 v St Ives 2, Helston 4 v Porthleven, Penzance 3 v Camborne 4, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Crofty/Holman 2.
Sunday, May 31
Division Seven East (1pm): Lanhydrock 3 v Menheniot/Looe 3.
