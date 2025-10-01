New food hygiene ratings have been awarded to eight of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

Restaurants, cafes and canteens

The following ratings have been given to three restaurants, cafes or canteens:

• Rated 4: Boho 18 at 19 St Marys Street, Truro, Cornwall; rated on September 9

• Rated 4: Silas Cove at Finnygook Lane, Portwrinkle, Torpoint, Cornwall; rated on September 9

• Rated 1: Yue Restaurant at 8 Edward Street, Truro, Cornwall; rated on September 9

Pubs, bars and nightclubs

And five ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 4: Coach And Horses (Rosudgeon) at The Coach And Horses Inn, Kenneggy Downs, Rosudgeon, Penzance; rated on September 9

• Rated 4: The Black Swan at Gweek, Helston, Cornwall; rated on September 9

• Rated 3: Fountain Inn at 2 - 3 Cliff Street, Mevagissey, St Austell, Cornwall; rated on September 9

• Rated 3: The Eliot Arms at Eliot Arms, Fore Street, St Germans, Saltash; rated on September 9

• Rated 3: Who'd Have Thought It Inn at St Dominick, Saltash, Cornwall; rated on September 9