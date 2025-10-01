New food hygiene ratings have been awarded to eight of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to three restaurants, cafes or canteens:
• Rated 1: Yue Restaurant at 8 Edward Street, Truro, Cornwall; rated on September 9
Pubs, bars and nightclubs
And five ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 4: Coach And Horses (Rosudgeon) at The Coach And Horses Inn, Kenneggy Downs, Rosudgeon, Penzance; rated on September 9
• Rated 4: The Black Swan at Gweek, Helston, Cornwall; rated on September 9
• Rated 3: Fountain Inn at 2 - 3 Cliff Street, Mevagissey, St Austell, Cornwall; rated on September 9
• Rated 3: The Eliot Arms at Eliot Arms, Fore Street, St Germans, Saltash; rated on September 9