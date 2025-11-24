Cornwall's motorists will have 27 road closures to avoid nearby on the National Highways network this week.
And two of them are expected to cause moderate delays – with drivers facing waits of between 10 and 30 minutes.
The latest expected works list, with notes from National Highways, shows that seven closures already in place are expected to carry on this week:
• A30, from 6am November 17 to 3.30pm December 5, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Carland to Chiverton - lane closure for Chiverton to Carland improvement scheme.
• A30, from 6am November 2 to 6pm December 7, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Tolvaddon to Blackwater, lane closure for bridge works.
• A30, from 9.30am November 3 to 6pm December 11, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Tolvaddon to Blackwater, lane closure for bridge works.
• A38, from 7pm September 29 to 6am December 20, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Carkeel roundabout to Saltash Tunnel carriageway closed for sign erection works. Diversion via the B3271.
• A38, from 8pm September 29 to 6am December 20, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, Saltash Tunnel to Carkeel Roundabout -carriageway closed for sign erection works, diversion via B3271.
• A38, from 6am September 20 2025 to 8pm February 20 2026, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Stoketon Cross - narrow lanes for construction of new roundabout and housing development scheme.
• A38, from 6am January 14 2025 to 6am May 30 2026, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Carkeel roundabout to Saltash Tunnel - narrow lanes including 30mph speed restriction and layby closures for sign erection works.
And a further 20 closures will begin over the next two weeks:
• A30, from 7pm November 24 to 9am November 25, slight delays (under 10 minutes): A30 both directions Scorrier - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A30, from 7pm November 24 to 6am November 29, slight delays (under 10 minutes): A30 both directions Crowlas two-way traffic lights for inspection/survey works.
• A38, from 8pm November 24 to 6am November 25, slight delays (under 10 minutes): A38 Both Directions Carminow to Turfdown Road RBT two-way signals for inspection/survey.
• A38, from 8pm November 24 to 4am November 25, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Tideford - two-way signals for electrical works.
• A30, from 10pm November 24 to 6am November 26, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Highgate Hill exit and entry slip roads closed for Virgin Media works. Exit slip diversion via A30 westbound to Fraddon and return to exit. Entry slip diversion via A30 eastbound to Victoria and return.
• A30, from 8pm November 25 to 6am November 27, moderate delays (10-30 minutes): A30 both directions Chiverton to Carland - carriageway closure for Chiverton to Carland improvement scheme, diversion eastbound, via A3075, B3285, B3288, re-join A30, diversion westbound, via B3288, B3285, A3075, re-join A30.
• A30, from 8pm November 26 to 4am November 27, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Tolvaddon to Avers - lane closure for drainage works.
• A38, from 8pm November 26 to 6am November 27, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Carkeel to Latchbrook - two-way signals for electrical works.
• A30, from 8pm November 27 to 4am November 28, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Avers to Scorrier - lane closure for drainage works.
• A30, from 8pm November 27 to 4am November 28, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Fraddon - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A30, from 9pm November 27 to 6am November 29, slight delays (under 10 minutes): A30 both directions Newtown roundabout to St Erth roundabout carriageway closure for inspection/survey works, Access to frontages from St Erth roundabout to Cockwells Lane, Access to frontages from Newtown roundabout and B3309, eastbound, diversion via - A394, A39 and A390, westbound, diversion via - As above in reverse.
• A30, from 8pm November 28 to 4am November 29, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Avers to Scorrier - lane closure for drainage works.
• A30, from 8am to 5pm on December 1, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Carminow to Innis Downs - lane closure for inspection/surveys.
• A30, from 7pm December 1 to 6am December 2, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Highgate to Innis Down carriageway closed for carriageway resurfacing, diversion via A39, B3274, A391 and local road to Innis Down, HGV diversion via A39, A389 to Innis Down.
• A38, from 7.30pm December 1 to 4am December 2, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Catchfrench - two-way signals for drainage works.
• A30, from 8pm December 1 to 4am December 2, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Victoria to Indian Queens - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A38, from 7.30pm December 3 to 4am December 4, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, Island Shop - lane closure for drainage works.
• A38, from 7.30pm December 4 to 4am December 5, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, Moorswater - lane closure for drainage works.
• A38, from 10am to 10pm on December 6, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, exit slip after Tamar Bridge lane closure for Saltash Christmas Festival event.
• A38, from 8pm December 8 to 6am December 9, moderate delays (10-30 minutes): A38 westbound, Trebrown exit and entry slip carriageway closure for surveys, diversion for exit slip via B3251, B3252 and A387, diversion for eastbound, dedicated exit slip via A38, A374 and A381, diversion for entry slip via A387, A374 and A38 or the above in reverse.
National Highways is responsible for maintaining motorways and major A-roads, so closures of smaller roads will not be included in their schedule.