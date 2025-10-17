Saturday, October 18 - Football
National League: Truro City v Halifax Tn.
Southern League, Division One South: Bashley v Mousehole, Falmouth Tn v Didcot Tn.
FA Vase, First Round Proper: Hallen v Newquay, Penzance v Hamworthy Recreation.
Western League, Premier Division: Bradford Tn v St Blazey, Nailsea & Tickenham v Torpoint Ath.
SWPL, West Division: Bude Tn v Liskeard Ath, Dobwalls v Wadebridge Tn, Holsworthy v Falmouth Tn, St Day v Truro City, Wendron Utd v Millbrook.
St Piran’s League, Premier Division East: Foxhole Stars v St Mawgan, Gunnislake v St Blazey, Looe Tn v Sticker, Millbrook v Kilkhampton, North Petherwin v Callington Tn, Saltash Utd v Altarnun, Torpoint Ath v Bodmin Tn.
Premier Division West: Ludgvan v St Agnes, Mullion v Hayle, Pendeen Rov v Praze-an-Beeble, Perranwell v Porthleven, St Ives Tn v Penryn Ath, St Just v Redruth Utd.
Division One East: Lifton v Launceston, St Dominick v Wadebridge Tn, St Breward v St Stephen.
Division One West: Hayle v Newlyn Non-Ath, Porthleven v Troon, Threemilestone v Camborne SoM.
Division Two West: Perranwell v Lizard Argyle, St Agnes v St Just, St Ives Mariners v Mawnan.
Division Three East: Delabole Utd v Boscastle, Indian Queens v St Dominick, Kilkhampton v North Petherwin, Launceston v Newquay, Padstow Utd v St Teath, St Merryn v Looe Tn.
Division Three West: Carharrack v Troon, Holman SC v Mullion, Mawgan v Chacewater, Penryn Ath v Dropship, RNAS Culdrose v St Keverne, Stithians v Perranporth.
Division Four East: Bodmin Dragons v Lifton, St Blazey v Gerrans & St Mawes Utd, St Columb Major v St Cleer, St Minver v Lostwithiel, St Neot v St Dennis.
Division Four West: Dropship v Ludgvan, Goonhavern Ath v St Day, Lizard Argyle v Falmouth Ath, Madron v Wendron Utd, Newlyn Non-Ath v Speak Out Utd, Tremough v Helston Ath.
Sunday, October 19 - Football
Cornwall Women’s Cup, First Round: Bodmin v Kilkhampton, Ludgvan v RNAS Culdrose, Saltash Borough v Redruth Utd, St Dennis v Callington Tn, Sticker v Padstow Utd.
Saturday, October 18 - Rugby
Championship: Bedford Blues v Hartpury, Cambridge v London Scottish, Chinnor v Coventry, Cornish Pirates v Doncaster.
National League Two West: Camborne v Old Redcliffans, Chester v Taunton Titans, Cinderford v Hinckley, Loughborough Students v Exeter Uni, Luctonians v Barnstaple, Lymm v Syston, Redruth v Hornets.
Regional One South West: Brixham v Topsham, Chew Valley v Exmouth, Lydney v Devonport Services, Matson v Sidmouth, Royal Wootton Bassett v Marlborough, St Austell v Launceston.
Regional Two South West: Ivybridge v Crediton, North Petherton v Penzance and Newlyn, Okehampton v Tiverton, Teignmouth v Wadebridge Camels, Wellington v Weston-super-Mare, Winscombe v Cullompton.
Counties One Western West: Barnstaple v Redruth, Kingsbridge v Newton Abbot, Paignton v Saltash, Plymstock Oaks v Penryn, Torquay Ath v Truro, Wiveliscombe v St Ives.
Counties Two Cornwall: Bodmin v Perranporth, Camborne v Newquay Hornets, Falmouth v Wadebridge Camels, Helston v Bude, Liskeard-Looe v St Just.
Sunday, October 19 - Rugby
Women’s NC One South West (West): Penryn v Hornets.
Women’s NC Two South West (West): Bideford v Helston.
