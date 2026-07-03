ECB Cornwall Premier League preview – Saturday, July 4

Penzance (2) v Callington (1)

PENZANCE: Christian Purchase (capt), Jack Paull (wkt), Basil Akram, Grant Thomson, Ollie Rayner, Sammy King, Grant Stone, Alex Ridd, Jonny Ludlam, Tom Dinnis, Ben Fletcher.

CALLINGTON: Aidan Libby (capt), Liam Lindsay, Matt Thompson (wkt), Chris Dent, Matt Whalley, Jake Rowe, Joe White, Ben Allsop, Mohammed Danyaal, Ben Ellis, Ben Alford.

Redruth (5) v Wadebridge (3)

REDRUTH: Ellis Whiteford, Ethan Best, Jack Hale, Attyab Ahmad, Toby Whiteford, Elliot Stoddard, Connor Poulton, Liam Norwell (capt), Harley Stevens, Jack Pengilly (wkt), Dom Batchelor.

WADEBRIDGE: Charlie McLachlan, Lachlan Crump, Matt Rowe, Matt Robins, James Turpin, Fred Wilkinson (wkt), Callum Wilson, Ryan Jackson, Kelvin Snell (capt), Matt Lawrence, Elliot Dunnett.

Grampound Road (10) v Werrington (4)

GRAMPOUND ROAD (PREDICTED): Antony Angove, Jake Preston, Tom Orpe (capt), Harry Gregory (wkt), Harry Phillips, Ravi Karunarathna, Alex Lean, Tom Fox-Dean, Lewis Sanders, Dan Ferris, David Neville.

WERRINGTON: Adam Hodgson, John Moon, Mark Gribble, Thulina Dilshan, Paul Smith, Ben Smeeth, Nick Lawson (capt, wkt), Sam Hockin, Billy Uglow, Dan Barnard, Mark Taskis.

Camborne (7) v St Just (9)

CAMBORNE (PREDICTED): Dinuka Dilshan, Matt Hewitt, Martin Jenkin, Alfie Macdonald (capt), Scott Kellow, Liam Weeks (wkt), Jordan Harvey, Jacob Macdonald, Dan Stephens, Piran Moyle, Craig Johnson.

ST JUST (PREDICTED): Neil Curnow, Scott Harvey, Ellis May, Chamikara Edirisinghe, Philip Nicholas, Logan Curnow, Gareth May (capt), Rhys Brownfield (wkt), Joe Gore, Ben Stevens, Joe Clifton Griffith.

St Austell (6) v Helston (8)

ST AUSTELL (PREDICTED): Rowen Taplin, Gianluca Longo, Connor Cooke, Alex Bone (capt), Nadeera Balasooriya, Gary Bone, Tom Mallet (wkt), Adam Snowdon, Andrew Libby, Matt Lloyd, Liam Watson.

HELSTON: Dan Jenkin (capt), Karl Leathley, Steve Jenkin, Billy Taylor (wkt), Jayden Mitchell, Mark Jenkin, Gavin Tregenza, Bryn Evans, Lewis Stephens, Harry Saunders, Ryan Tonkin.