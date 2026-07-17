Bond Timber Cornwall Cricket League Division Two East team news – Saturday, July 18

Bude (9) v St Austell Seconds (6)

BUDE: Matt Williams, Wayne Adams, Warren Rumble (capt, wkt), Dylan Grinker, Matt Whitefield, Andrew De Rosa, David Sillifant, Derek Piper, Harry Dymond, Richard Dymond, Matthew Mansbridge.

ST AUSTELL SECONDS: Steve Raven, James Carter, Archie Connolly (wkt), Gianluca Longo, Theo Osborne, Qasim Jamal, James Pook, Tom Rosevear (capt), Hayden Coad, Nolan Price, Ben Carter.

Wadebridge Seconds (1) v Tintagel (5)

TINTAGEL: Leo Agacy, Matt Jolliffe (capt), Jordan Burnard, Sam Abbott (wkt), Jonny Centini, Adrian Pooley, Jack Minehan, Gyles Reynolds, Vedavyas Kankanala, Ollie Edwards, Simon Fry.

WADEBRIDGE SECONDS: Tom McLachlan, Sam Richards, Ryan Pooley, Ross McLachlan, Paul Menhenick (capt), Jamie Beare, Richard Atkinson, Tom Wilson (wkt), Alek Gill, Ollie Bate, Charlie Hawken.

Callington Seconds (4) v Holsworthy (10)

CALLINGTON SECONDS: Ben Allsop, James Brenton, Blake Tancock (wkt), Peter Tancock, Richard Brown (capt), Charlie Coates, Ryan Hodge, Zak Newton-Jenkins, Blaze Eigenmann, Jim Shorten, Spencer Whatley.

HOLSWORTHY (PREDICTED): Guy Beagley, Nick Ward, Brendan Harris, Ryan Walter (capt), Aiden Gerry, Sam Stacey, Bilal Darbar, Rob Mitchell, Chris Pomeroy (wkt), Dan Lucas, Graham Wild.

Werrington Seconds (7) v St Blazey (2)

WERRINGTON SECONDS: Toby Ward, Rob May, Dan Howgill, Tom Lyle (capt), Ben Jenkin, Zander Zambuni, Jordan Duke, Dan Jenkin, Ian Searle, Sam Smeeth, Lee Houghton (wkt).

ST BLAZEY: Rory Dixon (capt), Josh Carne, Dan Kendall, Henro Bouwer, Lewis Todd, Reuben Clarke, Paul Carne (wkt), Andy Thomas, Nithin Gowda, Riley Carne, Angus Harley.

Menheniot-Looe (8) v Lanhydrock (3)

MENHENIOT-LOOE: Peter Nance, Reuben Crawford, Lachlan Embleton, Leo Harbour, Ross Ripley, Alex Caddy (capt), Stuart Adams, Mike Maiden, Josh Geary (wkt), Brian Caddy, Robert Cowley.

LANHYDROCK: Simon Benney (wkt), Luke Buckland, Christian James, Sam Remedios, Ben Attfield, Mike Horne, Jacca Cavendish, Ryan Beaumont, Jamie Eldridge (capt), Jacob Eldridge, Ruben Turner.