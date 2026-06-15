Saturday, June 20
Premier Division (1pm): Callington v Redruth, Helston v Penzance, St Austell v Camborne, St Just v Grampound Road, Wadebridge v Werrington.
County Division One (1pm): Falmouth v Stithians, Hayle v Roche, Luckett v Perranporth, Newquay v Truro, Paul v Beacon.
Division Two East (1pm): Holsworthy v Tintagel, Lanhydrock v St Austell 2, Menheniot/Looe v Bude, St Blazey v Wadebridge 2, Werrington 2 v Callington 2.
Division Two West (1pm): Camborne 2 v Ludgvan, Mount Hawke & Porthtowan v Mullion, Penzance 2 v Constantine, Redruth 2 v St Just 2, St Erme v St Ives.
Division Three East (1pm): Duloe v Boconnoc, Grampound Road 2 v Saltash, Ladock v South Petherwin, Roche 2 v St Blazey 2, St Minver v St Austell 3.
Division Three West (1pm): Gulval v Wendron, Mount Ambrose v Veryan, Perranporth 2 v Helston 2, Rosudgeon & Kenneggy v Perranarworthal, Truro 2 v Falmouth 2.
Division Four East (1pm): Gorran v Newquay 2, Launceston v Callington 3, St Neot Taverners v Tideford, St Stephen v Wadebridge 3, Werrington 3 v Liskeard.
Division Four West (1pm): Crofty/Holman v St Erme 2, Mullion 2 v Camborne 3, Penryn St Gluvias v Truro 3, Redruth 3 v Barripper, Troon v Hayle 2.
Division Five East (1pm): Buckland Monachorum v Launceston 2, Bugle v Holsworthy 2, Gunnislake v Luckett 2, Newquay 3 v Menheniot/Looe 2, Pencarrow v Lanhydrock 2.
Division Five West (1.30pm): Beacon 2 v St Just 3, Helston 3 v St Newlyn East, Ludgvan 2 v Paul 2, Perranarworthal 2 v Mount Ambrose 2, Stithians 2 v Leedstown.
Division Six East (1pm): Bude 2 v St Neot Taverners 2, Saltash 2 v Grampound Road 3, South Petherwin 2 v St Stephen 2, St Austell 4 v Werrington 4, Tintagel 2 v St Minver 2.
Division Six West (1.30pm): Barripper 2 v Falmouth 3, Constantine 2 v Mount Hawke and Porthtowan 2, Gerrans v Mawnan, Perranporth 3 v Hellesveor, St Just 4 v St Day.
Division Seven East (1pm): Saltash 3 v Launceston 3, St Stephen 3 v Buckland Monachorum 2, Tideford 2 v Roche 3.
Division Seven Central (1.30pm): Falmouth 4 v Ladock 2, Mawnan 2 v Perranarworthal 3, St Erme 3 v Penryn St Gluvias 2, Truro 4 v Newquay 4, Wendron 2 v Redruth 4.
Division Seven West (1.30pm): Camborne 4 v Crofty/Holman 2, Hayle 3 v Rosudgeon and Kenneggy 2, Penzance 3 v Helston 4, Porthleven v Gulval 2, St Ives 2 v Praze.
Sunday, June 21
Division Seven East (1pm): Saltash 3 v Launceston 3.
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