New food hygiene ratings have been awarded to 22 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 12 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Studio III at Savvy Studios Ltd, 23 Foundry Square, Hayle, Cornwall; rated on November 27
• Rated 5: Nanpean Community Primary School at Nanpean Cp School, St Georges Road, Nanpean, St Austell; rated on November 26
• Rated 5: PizzaExpress at Pizza Express, Coinage Hall, 1 Princes Street, Truro; rated on November 25
• Rated 5: Sabzi at Sabzi Ltd, 16a Walsingham Place, Truro, Cornwall; rated on November 25
• Rated 5: The Himalayan Spice at Himalayan Spice, 4 Castle Street, Liskeard, Cornwall; rated on November 25
• Rated 5: POP IN Cafe And Community Hub at Pop In Cafe And Community Hub, 6 Commercial Street, Gunnislake, Cornwall; rated on November 24
• Rated 5: Atlantic Club Cafe And Bar at Atlantic Club Restaurant, R An F St Mawgan, St Mawgan, Newquay; rated on November 21
• Rated 5: Light And Life Catering at Light And Life Church Offices And Warehouse, Water Ma Trout, Helston, Cornwall; rated on November 20
• Rated 5: The Mustard Seed Coffee Lounge at Coffee Lounge, Light And Life Church Offices And Warehouse, Water Ma Trout, Helston; rated on November 20
• Rated 5: Droskyn Lookout at Droskyn Point, Perranporth, Cornwall; rated on November 19
Pubs, bars and nightclubs
And six ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Ship Inn at Gonvena Hill, Wadebridge, Cornwall; rated on November 27
• Rated 5: The Harlyn Supply Co at Harlyn Supply Co Ltd, Harlyn Beach Car Park, Harlyn Bay Road, Harlyn Bay; rated on November 27
• Rated 5: The Standard Inn at 5 The Square, Gerrans, Portscatho, Truro; rated on November 26
• Rated 5: The Thomas Daniell at Infirmary Hill, Truro, Cornwall; rated on November 25
• Rated 5: Rising Sun at Rising Sun Hotel, The Square, St Mawes, Truro; rated on November 24
• Rated 5: Jubilee Inn at Jubilee Hill, Pelynt, Looe, Cornwall; rated on November 21
Takeaways
Plus four ratings for takeaways:
• Rated 5: Rowes Bakery at W C Rowe, Chiverton Cross, Blackwater, Truro; rated on November 27
• Rated 5: The Crib Hut at Hatt Yard, Hatt, Cornwall; rated on November 27
• Rated 5: The Split Bean at Lower Wharf Centre Take Away, The Wharf, Bude, Cornwall; rated on November 27
• Rated 5: Refillution Ltd at Shop Unit 10, Wharfside Shopping Centre, Market Jew Street, Penzance; rated on November 24