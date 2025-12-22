New food hygiene ratings have been awarded to eight of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: The Little Cornish Pantry at 1 Chi Morvargh, Kresennik Pennfenten, Nansledan, Newquay; rated on December 18
• Rated 5: Orto Restaurant at The Bakehouse Restaurant, Old Bakehouse Lane, Penzance, Cornwall; rated on December 17
• Rated 5: The Cabin, Watergate Bay Hotel at Harbour Brewing Company, Watergate Bay Private Car Park, Watergate Road, Newquay; rated on December 15
• Rated 5: The Lodge at Park Lodge, Kimberley Park Road, Falmouth, Cornwall; rated on December 15
• Rated 5: Kirsty's Kitchen Catering at Kirstys Kitchen Catering Ltd, Unit H1, St Erth Business Park, Rose A Grouse; rated on December 4
• Rated 5: TeeCee's Diner at Teecees Diner, Amenity Block, St Erth Business Park, Rose A Grouse; rated on December 4
• Rated 5: The Cabin Beach Cafe at The Cabin, Perran Lane, Perranuthnoe, Penzance; rated on December 2
Pubs, bars and nightclubs
And one rating has been handed to a pub, bar or nightclub:
• Rated 5: The Welcome Home Inn at 39 Par Green, Par, Cornwall; rated on December 3