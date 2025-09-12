New food hygiene ratings have been awarded to five of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

Restaurants, cafes and canteens

The following ratings have been given to four restaurants, cafes or canteens:

• Rated 4: Grameen Tandoori at Grameen Tandoori Restaurant, 4 Hayle Terrace, Hayle, Cornwall; rated on August 21

• Rated 4: Rosario Tea Garden at Rosario, The Square, Marazion, Cornwall; rated on August 21

• Rated 4: Tasty Corner Cafe at Tasty Corner, 2 - 3 Riverside Court, The Quay, West Looe; rated on August 21

• Rated 4: The Godolphin at West End, Marazion, Cornwall; rated on August 21

Takeaways

And one rating has been handed to a takeaway:

• Rated 4: The Chef's Corner at 28 Tolroy Road, St Erth Praze, Hayle, Cornwall; rated on August 21