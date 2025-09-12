New food hygiene ratings have been awarded to five of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to four restaurants, cafes or canteens:
• Rated 4: Grameen Tandoori at Grameen Tandoori Restaurant, 4 Hayle Terrace, Hayle, Cornwall; rated on August 21
• Rated 4: Tasty Corner Cafe at Tasty Corner, 2 - 3 Riverside Court, The Quay, West Looe; rated on August 21
Takeaways
And one rating has been handed to a takeaway: