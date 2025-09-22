New food hygiene ratings have been awarded to 32 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 24 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Slice at Cherry Tree, Fore Street, Tintagel, Cornwall; rated on September 18
• Rated 5: The Fish Shed at Porthmeor Beach West, Porthmeor Beach, St Ives, Cornwall; rated on September 18
• Rated 5: The Village Tearooms at Village Tea Rooms, Fore Street, Tintagel, Cornwall; rated on September 18
• Rated 5: Charlies Cafe at Charlies Restaurant, 14th Century Cottage, Fore Street, Tintagel; rated on September 17
• Rated 5: King Arthurs Bistro at King Arthurs Cafe, Atlantic Road, Tintagel, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Restaurant G's at 8 Westgate Street, Launceston, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Sipshift AeroDine at Cornwall Flying Club Ltd, Cardinham, Bodmin, Cornwall; rated on September 16
• Rated 5: Cornish Bakehouse at Fore Street, East Looe, Looe, Cornwall; rated on September 12
• Rated 5: Looe Bakery at Fore Street, East Looe, Looe, Cornwall; rated on September 12
• Rated 5: Martins Dairy at Fore Street, East Looe, Looe, Cornwall; rated on September 12
• Rated 5: The Pizza Cabina at Future Kitchens, Unit H, Walker Business Park, Threemilestone Industrial Estate; rated on September 12
• Rated 5: Charlies Farmshop at Bedalder View, Pantersbridge, Mount, Bodmin; rated on September 11
• Rated 5: Pod Café at Pod Cafe, Sea Front, Portreath, Redruth; rated on September 11
• Rated 5: Costa Coffee at 51 Market Street, Falmouth, Cornwall; rated on September 10
• Rated 5: Beachcomber Cafe at Beach Road, Crantock, Newquay, Cornwall; rated on September 9
• Rated 5: Culture Restaurant at Culture, 38b Arwenack Street, Falmouth, Cornwall; rated on September 5
• Rated 5: St Austell Community Kitchen at 4 Victoria Place, St Austell, Cornwall; rated on August 28
• Rated 5: Mitchell Fruit Garden And Cafe at Mitchell Fruit Garden Cafe, Mitchell Fruit Garden, Mitchell, Newquay; rated on August 26
• Rated 5: Burger King at Morrisons, Treloggan Road, Newquay, Cornwall; rated on August 19
• Rated 4: Retorrick Mill at Stable Bar, Retorrick Mill Camping And Chalets, Retorrick Mill, Newquay; rated on August 29
Pubs, bars and nightclubs
And three ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Punch Bowl Inn at Punch Bowl Inn, Lanreath, Looe, Cornwall; rated on September 18
• Rated 5: The Wreck at One Fish Street, 1 Fish Street, St Ives, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Basset Arms at The Basset Arms, Tregea Terrace, Portreath, Redruth; rated on September 11
Takeaways
Plus five ratings for takeaways:
• Rated 5: The Big Fish at Fore Street, Tintagel, Cornwall; rated on September 18
• Rated 5: Jays Takeaway at 2a West Street, St Columb, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Costa Coffee (Drive Thru) at Costa Drive Thru, Cornish Gateway Services, Victoria, Roche; rated on September 12
• Rated 5: East Crinnis Holiday Park at Heronbank, East Crinnis, Par, Cornwall; rated on September 12
• Rated 5: Truly Scrumptious at Higher Market Street, East Looe, Looe, Cornwall; rated on September 12