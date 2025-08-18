New food hygiene ratings have been awarded to 25 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 14 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: West Kernick Tea Garden at West Kernick, Altarnun, Launceston, Cornwall; rated on August 14
• Rated 5: Mexican Garden at Moorswater Lodge, Old Road, Liskeard, Cornwall; rated on August 13
• Rated 5: Sampys Cafe at Sou Wester, Goldmartin Square, Mawnan Smith, Falmouth; rated on August 13
• Rated 5: The Chicken Club at Cornish Market World, Stadium Retail Park, Par Moor Road, St Austell; rated on August 13
• Rated 5: The Hub Vegetarian Cafe at Liskerrett Community Centre, Varley Lane, Liskeard, Cornwall; rated on August 13
• Rated 5: Cafe On The Quay at Exchequer Quay, Commercial Road, Penryn, Cornwall; rated on August 11
• Rated 5: Fig Cafe at Fig Tree Cafe, Unit 11, Lemon Street Market, Lemon Street; rated on August 11
• Rated 5: Rest Harrow Caravan Site at Campsite, Rest Harrow, Trewint Hill, Trebetherick; rated on August 11
• Rated 5: Domino's Pizza at Dominos Pizza, 93 Market Jew Street, Penzance, Cornwall; rated on August 8
• Rated 5: Savoy Cinema at Merlin Cinemas Limited, Savoy Cinema, 16 Causewayhead, Penzance; rated on August 8
• Rated 5: Helford River Sailing Club at Helford, Helston, Cornwall; rated on August 7
Pubs, bars and nightclubs
And four ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Rising Sun Inn at Altarnun, Launceston, Cornwall; rated on August 14
• Rated 5: The Thirsty Scholar at Thirsty Scholar, West Street, Penryn, Cornwall; rated on August 12
• Rated 5: The Bettle And Chisel at Bettle And Chisel, 114 High Street, Delabole, Cornwall; rated on August 11
• Rated 5: Perran Quay Touring Park at Hendra Croft, Rejerrah, Newquay, Cornwall; rated on August 5
Takeaways
Plus seven ratings for takeaways:
• Rated 5: Treleague Farm Shop And The Croust Waggon at Farm Shop, Treleague Farm, Treleague Crossroads, Ruan Minor; rated on August 14
• Rated 5: Sushi Gourmet at J Sainsbury Plc, Treyew Road, Truro, Cornwall; rated on August 13
• Rated 5: The Golden Pool at 90 Trelowarren Street, Camborne, Cornwall; rated on August 11
• Rated 5: Afsana Spice at Manha Spice House, Paynters Lane, Illogan, Redruth; rated on August 7
• Rated 5: Cornish Fish & Grill at 5 Trevingey Road, Redruth, Cornwall; rated on August 7
• Rated 5: Taste Of India at 23 - 25 High Cross Street, St Austell, Cornwall; rated on July 23
• Rated 2: King's Kebab at 17 Trinity Street, St Austell, Cornwall; rated on July 23