New food hygiene ratings have been awarded to 24 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 20 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Helston Railway - Cornish Carriages at Helston Railway Cornish Carriages, Trevarno Farm, Prospidnick, Helston; rated on September 25
• Rated 5: Tregolls School Academy at Tregolls School, Chellew Road, Truro, Cornwall; rated on September 25
• Rated 5: Boesti at 86 Fore Street, Redruth, Cornwall; rated on September 24
• Rated 5: Bunters at 15c East Street, Newquay, Cornwall; rated on September 24
• Rated 5: Madron Football Club at King George V Playing Field, Madron, Penzance, Cornwall; rated on September 24
• Rated 5: The Cornish Barista - Quarryside at The Cornish Barista, Goodygrane Quarry, Halvasso, Penryn; rated on September 24
• Rated 5: The Tide Climbing Centre at South Kerrier Alliance Community, Helston Gateway, The Parade, Helston; rated on September 23
• Rated 5: The Mermaid Cafe at The Mermaid, Church Street, Gorran Haven, St Austell; rated on September 22
• Rated 5: Argoe at The Strand, Newlyn, Penzance, Cornwall; rated on September 19
• Rated 5: Couchs Great House Restaurant at Restaurant, Couchs Great House, Big Green, Polperro; rated on September 18
• Rated 5: Priscilla's at Priscillas, Little Green, Polperro, Looe; rated on September 18
• Rated 5: Blas Burgerworks at The Warren, St Ives, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Fifty at The Ancient Mariner, Higher Market Street, East Looe, Looe; rated on September 17
• Rated 5: Royal Fowey Yacht Club at 3 Whitford Yard, Fowey, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Scoff Troff Cafe at Market Place, St Ives, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Sky's Diner at 41 Fore Street, St Ives, Cornwall; rated on September 17
• Rated 5: Yamas at Key Corner, Quay Street, East Looe, Looe; rated on September 17
• Rated 5: Counter Culture at Stax, 4 Beach Parade, Beach Road, Newquay; rated on September 11
• Rated 5: Scoop Shack at 21 Gover Lane, Newquay, Cornwall; rated on September 11
Pubs, bars and nightclubs
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Cross Keys Inn at The Square, Cawsand, Torpoint, Cornwall; rated on September 23
• Rated 5: The Royal Inn at Royal Inn, 66 Eastcliffe Road, Par, Cornwall; rated on September 3
Takeaways
Plus two ratings for takeaways:
• Rated 5: Dominos at Dominos Pizza, Waterloo, Truro, Cornwall; rated on September 18
• Rated 3: Asian Wok at Vinos Pizzeria And Kebabbs, 58 Fore Street, Torpoint, Cornwall; rated on September 5