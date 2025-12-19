New food hygiene ratings have been awarded to 18 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 10 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Tremenheere Kitchen at Visitor Centre And Cafe, Tremenheere Sculpture Garden, Tolver, Long Rock; rated on December 17
• Rated 5: Roche Community Primary School at Roche County Primary School, Fore Street, Roche, St Austell; rated on December 16
• Rated 5: Downderry Community Shop And Cafe at Main Road, Downderry, Torpoint, Cornwall; rated on December 15
• Rated 5: The Lookout at Retallack Resort & Spa, Winnards Perch, St Columb, Cornwall; rated on December 15
• Rated 5: Cafe In The Park at Coffee In The Park, Boscawen Park, Malpas Road, Truro; rated on December 12
• Rated 5: Room Five Lounge Bar at Unit 16, White River Place, St Austell, Cornwall; rated on December 11
• Rated 4: Da Bara Bakery at Unit 9a, A30 Business Park, Lodge Way, Indian Queens; rated on November 27
• Rated 4: Waterside Cafe at National Maritime Museum, Discovery Quay, Falmouth, Cornwall; rated on November 27
• Rated 1: New Indian Ocean at Tywardreath Highway, Par, Cornwall; rated on November 26
Pubs, bars and nightclubs
And four ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: G.W.R.S.A. at Railway Club, Middleway, St Blazey, Par; rated on December 17
• Rated 5: The Barley Sheaf at The Riverbank, Old Bridge Street, Truro, Cornwall; rated on December 10
• Rated 4: Victory Inn at Towan Cross, Mount Hawke, Truro, Cornwall; rated on November 27
Takeaways
Plus four ratings for takeaways:
• Rated 5: Francines Fish And Chips at 70 Clifden Road, St Austell, Cornwall; rated on December 16
• Rated 5: Turquoise Kebab Shop at Josephs Kebab Shop, 47 Fore Street, Bodmin, Cornwall; rated on December 3
• Rated 5: Central Grill Truro at 9 Calenick Street, Truro, Cornwall; rated on December 1
• Rated 4: Pizza Shop at 2 Polmorla Road, Wadebridge, Cornwall; rated on November 27