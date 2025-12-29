New food hygiene ratings have been awarded to 13 of Cornwall’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: The Upper Deck at 5 Beachside, Rock Road, Rock, Wadebridge; rated on December 22
• Rated 5: Mount Hawke Youth Projects at Mount Hawke Youth Group, Mount Hawke, Truro, Cornwall; rated on December 19
• Rated 4: RoBo Bar & Canteen at Robo Bar And Canteen, Ground Floor, Admiralty House, 2 Bank Place; rated on December 3
• Rated 3: Bude Tandoori at Burn Court, 12 Burn View, Bude, Cornwall; rated on December 4
Pubs, bars and nightclubs
And five ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 4: Kings Arms at The Kings Arms, 5 Market Square, St Just, Penzance; rated on December 3
• Rated 3: The Carpenters Arms at Lower Metherell, Callington, Cornwall; rated on December 5
• Rated 3: Victoria Inn at Perranuthnoe, Penzance, Cornwall; rated on December 4
• Rated 1: The Bulls Head at Bulls Head, 38 Fore Street, Callington, Cornwall; rated on December 5
• Rated 1: Farmers Arms at The Farmers Arms, Church Street, St Columb Minor, Newquay; rated on December 4
Takeaways
Plus one rating for a takeaway:
• Rated 3: Lanson Kebab House at 4a Market Street, Launceston, Cornwall; rated on December 3