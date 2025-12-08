Cornwall's motorists will have 32 road closures to avoid nearby on the National Highways network this week.
And four of them are expected to cause moderate delays – with drivers facing holdups of between 10 and 30 minutes.
The latest expected works list, with notes from National Highways, shows that five closures already in place are expected to carry on this week:
• A30, from 9.30am November 3 to 6pm December 11, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Tolvaddon to Blackwater, lane closure for bridge works.
• A38, from 7pm September 29 to 6am December 20, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Carkeel roundabout to Saltash Tunnel carriageway closed for sign erection works. Diversion via the B3271.
• A38, from 8pm September 29 to 6am December 20, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, Saltash Tunnel to Carkeel Roundabout -carriageway closed for sign erection works, diversion via B3271.
• A38, from 6am September 20 2025 to midnight, January 31 2026, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Stoketon Cross - narrow lanes for construction of new roundabout and housing development scheme.
• A38, from 6am January 14 2025 to 6am May 30 2026, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Carkeel roundabout to Saltash Tunnel - narrow lanes including 30mph speed restriction and layby closures for sign erection works.
And a further 27 closures will begin over the next two weeks:
• A30, from 7pm December 8 to 6am December 9, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Tolvaddon to Treswithian carriageway closed for resurfacing works. Diversion via A3047 through Camborne.
• A38, from 7pm December 8 to 6am December 10, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Menheniot to Lower Clicker lane closure for resurfacing works.
• A38, from 8pm December 8 to 4am December 9, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Carminow to Turfdown - two-way traffic lights for drainage works.
• A38, from 8pm December 8 to 6am December 9, moderate delays (10-30 minutes): A38 westbound, Trebrown exit and entry slip carriageway closure for surveys, diversion for exit slip via B3251, B3252 and A387, diversion for eastbound, dedicated exit slip via A38, A374 and A381, diversion for entry slip via A387, A374 and A38 or the above in reverse.
• A30, from 9pm December 8 to 6am December 9, slight delays (under 10 minutes): A30 southbound, Bolventor, junction to Temple, junction - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A30, from 9am to 3pm on December 9, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Mitchell to Summercourt lane closure for drainage works.
• A30, from 7pm December 9 to 6am December 11, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Treswithian exit and entry slip roads closed for resurfacing works. Entry diversion via A30 westbound to Loggans Moor and return. Exit slip diversion via A30 eastbound to Tolvaddon and return to exit.
• A38, from 8pm December 9 to 6am December 10, moderate delays (10-30 minutes): A38 westbound, Lower Clicker exit and entry slip carriageway closure for surveys, diversion for exit slip via B3252 and B3251 (entry slip in reverse), diversion for eastbound, dedicated exit slip via Trerulefoot and return to follow the main diversion route.
• A30, from 8pm December 9 to 4am December 10, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Two Bridges - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A30, from 9am to 3pm on December 10, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Mitchell to Summercourt lane closure for drainage works.
• A38, from 8pm December 10 to 6am December 11, slight delays (under 10 minutes): A38 Trerulefoot, multiway traffic lights for surveys.
• A30, from 8pm December 10 to 4am December 11, slight delays (under 10 minutes): A30 both directions Summercourt to Mitchell - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A38, from 8pm December 10 to 6am December 12, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, Menheniot, lane closure for surveys.
• A30, from 9am to 3pm on December 11, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Fraddon lane closure for drainage works.
• A38, from 7pm December 11 to 6am December 12, moderate delays (10-30 minutes): A38 both directions Trerulefoot Roundabout multiway traffic lights in place for white lining works.
• A30, from 8pm December 11 to 6am December 12, slight delays (under 10 minutes): A30 both directions Loggans Moor roundabout to St Erth roundabout - carriageway closure for drainage works, diversion via - B3301 and rejoin A30 at St Erth.
• A30, from 8pm December 11 to 4am December 12, slight delays (under 10 minutes): A30 westbound, Preeze Cross - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A30, from 7pm December 12 to 6am December 13, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Tolvaddon entry slip road closed for resurfacing works. Diversion A30 westbound to Treswithian and return.
• A38, from 7pm December 12 to 6am December 13, slight delays (under 10 minutes): A38 both directions Tideford to Landrake two-way signals for resurfacing.
• A30, from 8pm December 12 to 4am December 13, slight delays (under 10 minutes): A30 both directions Pennygillam - lane closure for barrier/fence safety repairs.
• A38, from 8pm December 12 to 6am December 13, moderate delays (10-30 minutes): A38 at, junction with B3252, exit and entry slip carriageway closure for surveys, diversion for exit slip via Island Shop, A38 east and B3251 (in reverse for entry slip), diversion for eastbound, dedicated right turn via Trerulefoot and return to follow the diversion described above.
• A30, from 9.30am December 15 to 6pm December 18, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Tolvaddon to Blackwater, lane closure for bridge works.
• A38, from 7pm December 15 to 7am December 20, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Island Shop entry slip road closed for National Grid works. Diversion via A38 westbound to Twelvewoods Roundabout and return.
• A38, from 8pm December 15 to 6am December 16, slight delays (under 10 minutes): A38 Trerulefoot, traffic lights for surveys.
• A30, from 6am December 16 to 3.30pm December 17, slight delays (under 10 minutes): A30 eastbound, Chiverton - lane closure for Chiverton to Carland improvement scheme.
• A38, from 7pm December 16 to 6am December 17, slight delays (under 10 minutes): A38 westbound, Moorswater entry slip road closure for resurfacing, diversion via New Road, B3254, Barras Street, Pound Street, Castle Street, Plymouth Road, A390 and A38.
• A38, from 7pm December 17 to 6am December 18, slight delays (under 10 minutes): A38 eastbound, Trerulefoot to Lower Clicker lane closure for resurfacing works.
National Highways is responsible for maintaining motorways and major A-roads, so closures of smaller roads will not be included in their schedule.