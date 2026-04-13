Saturday, April 18 - Football
National League (3pm, unless stated): Brackley Tn v Aldershot Tn, Braintree Tn v Rochdale (5.30pm), Eastleigh v Tamworth, Gateshead v Woking, Halifax Tn v Southend Utd (12.30pm) Hartlepool Utd v Forest Green Rov, Morecambe v Boreham Wood, Solihull Moors v Boston Utd, Sutton Utd v Altrincham, Truro City v Carlisle Utd, Wealdstone v Scunthorpe Utd, York City v Yeovil Tn (5.30pm).
Southern League, Division One South (3pm): Bashley v Larkhall Ath, Bristol Manor Farm v Brixham, Exmouth Tn v Winchester City, Falmouth Tn v Bishops Cleeve, Melksham Tn v Frome Tn, Mousehole v Didcot Tn, Portishead Tn v Malvern Tn, Sporting Club Inkberrow v Willand Rov, Swindon Supermarine v Bideford, Tavistock v Hartpury, Westbury Utd v Shaftesbury.
Western League, Premier Division (3pm): Bridgwater Utd v Ivybridge Tn, Brislington v Saltash Utd, Helston Ath v Clevedon Tn, Newquay v Shepton Mallet, Oldland Abbotonians v Barnstaple Tn, St Blazey v Wellington, Torpoint Ath v Paulton Rov.
SWPL, Premier West (3pm): Callington Tn v Penzance, Elburton Villa v Wadebridge Tn, Holsworthy v Sticker, Launceston v Bude Tn, Liskeard Ath v St Day, Millbrook v Wendron Utd.
St Piran League, Premier Division East (2.30pm): Foxhole Stars v Looe Tn, Kilkhampton v Torpoint Ath, North Petherwin v St Blazey, St Mawgan v Saltash Utd, Sticker v Bodmin Tn.
Premier Division West (2.30pm): Pendeen Rov v Illogan RBL, Redruth Utd v St Ives Tn, St Agnes v Ludgvan, St Just v St Day, Wendron Utd v Mullion.
Division One East (2.30pm, unless stated): Boscastle v Lifton, Nanpean Rov v Pensilva, St Breward v Torpoint Ath, St Dominick v Newquay, St Stephen v St Teath, Wadebridge Tn v Launceston, Saltash Utd v St Newlyn East (3pm).
Division One West (2.30pm): Hayle v Falmouth Utd, Holman SC v Camborne SoM, Probus v Porthleven, RNAS Culdrose v Illogan RBL, West Cornwall v Newlyn Non-Ath.
Division Two East (2.30pm): Gerrans & St Mawes Utd v Calstock, Gorran v St Dennis, Lanreath v Tregony, Lostwithiel v Week St Mary, Roche v Biscovey.
Division Two West (2.30pm): Falmouth DC v St Agnes, Lanner v Perranwell, Lizard Argyle v Goonhavern Ath, Mawnan v St Just, Perranporth v St Buryan.
Division Three East (2.30pm): Looe Tn v St Merryn.
Division Three West (2.30pm): Mawgan v Holman SC, Mullion v Dropship, Penryn Ath v Perranporth, St Keverne v Troon.
Division Four East (2.30pm): Bodmin Dragons v St Columb Major, Lifton v Gerrans & St Mawes Utd, St Minver v Landrake, St Neot v St Blazey.
Division Four West (2.30pm): Falmouth Ath v Newlyn Non-Ath, Ludgvan v Lizard Argyle, St Day v Helston Ath, Tremough v Goonhavern Ath, Wendron Utd v Dropship.
Sunday, April 19 - Football
South West Regional Womens Football League, Premier Division (2pm): Forest Green Rov v Frampton Rgrs, Saltash Utd v Gloucester City, Sherborne Tn v Poole Tn.
Cornwall Women's Football League, Premier Division (2pm, unless stated): Kilkhampton v St Dennis, Redruth Utd v Newquay, St Agnes v Saltash Borough (2.30pm).
Division One (2pm, unless stated): Callington Tn v Wadebridge Tn, Lanner v Wendron Utd (2.30pm), Ludgvan v Padstow Utd (2.30pm).
Division Two (2pm, unless stated): Dropship v Falmouth (2.30pm), Porthleven v Charlestown, Troon v Biscovey.
Saturday, April 18 - Rugby
Championship: Ampthill v Caldy, Chinnor v Worcester, Doncaster v London Scottish, Ealing Trailfinders v Cornish Pirates, Hartpury v Nottingham, Richmond v Bedford Blues.
National League Two West: Barnstaple v Syston, Chester v Loughborough Students, Cinderford v Lymm, Hinckley v Redruth, Hornets v Exeter Uni, Luctonians v Camborne, Taunton Titans v Old Redcliffians.
Counties One Western West: Newton Abbot v Plymstock Oaks, Paignton v Torquay, Redruth v Kingsbridge, Saltash v Penryn, St Ives v Truro, Wiveliscombe v Barnstaple.
Counties Two Cornwall: Bude v Newquay Hornets, Falmouth v Bodmin, Helston v St Austell, Liskeard-Looe v Perranporth, St Just v Camborne, Wadebridge Camels v Launceston.
Women’s Championship South West Two: Ivybridge v Oxford Harlequins.
Women’s NC Two South West (West): Newton Abbot v Devonport Services.
Women’s NC Three South West (West): Saltash v Falmouth.
Sunday, April 19 - Rugby
Women’s Championship South West Two: Cullompton v Launceston, Guildford Gazelles v Havant, Reading Abbey v Newbury.
Women’s NC One South West (West): Penryn v Winscombe.
Women’s NC Three South West (West): Bude v Helston, Cullompton v Bideford, Exeter Saracens v Paignton, Truro v Topsham Tempest.
