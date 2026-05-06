Saturday, May 9 - Cricket
Premier Division (1pm): Camborne v Helston, Grampound Road v Callington, Penzance v St Just, Redruth v Werrington, St Austell v Wadebridge.
County Division One (1pm, unless stated): Beacon v Hayle, Luckett v Falmouth, Perranporth v Newquay (11am), Roche v Stithians, Truro v Paul.
Division Two East (1pm): Bude v St Blazey, Callington 2 v Menheniot/Looe, Tintagel v St Austell 2, Wadebridge 2 v Holsworthy, Werrington 2 v Lanhydrock.
Division Two West (1pm): Constantine v Camborne 2, Ludgvan v St Ives, Mount Hawke & Porthtowan v St Erme, Mullion v Redruth 2, St Just 2 v Penzance 2.
Division Three East (1pm): Boconnoc v Saltash, Ladock v Grampound Road 2, South Petherwin v Roche 2, St Austell 3 v Duloe, St Blazey 2 v St Minver.
Division Three West (1pm): Falmouth 2 v Perranporth 2, Gulval v Mount Ambrose, Helston 2 v Veryan, Perranarworthal v Truro 2, Wendron v Rosudgeon & Kenneggy.
Division Four East (1pm, unless stated): Gorran v Callington 3, Liskeard v St Stephen, Newquay 2 v Tideford (11am), Wadebridge 3 v Launceston, Werrington 3 v St Neot Taverners.
Division Four West (1pm): Barripper v Crofty/Holman, Camborne 3 v Truro 3, Hayle 2 v Redruth 3, St Erme 2 v Mullion 2, Troon v Penryn St Gluvias.
Division Five East (1pm): Bugle v Gunnislake, Holsworthy 2 v Buckland Monachorum, Lanhydrock 2 v Newquay 3, Launceston 2 v Pencarrow, Menheniot/Looe 2 v Luckett 2.
Division Five West (1.30pm): Leedstown v Ludgvan 2, Mount Ambrose 2 v Helston 3, Paul 2 v Perranarworthal 2, Stithians 2 v Beacon 2, St Newlyn East v St Just 3.
Division Six East (1pm): Grampound Road 3 v Tintagel 2, Saltash 2 v St Austell 4, St Minver 2 v Bude 2, St Neot Taverners 2 v South Petherwin 2, St Stephen 2 v Werrington 4.
Division Six West (1.30pm): Falmouth 3 v Gerrans, Hellesveor v Barripper 2, Mawnan v Mount Hawke & Porthtowan 2, St Day v Perranporth 3, St Just 4 v Constantine 2.
Division Seven East (1pm): Buckland Monachorum 2 v Launceston 3, Foxhole v St Stephen 3, Luckett 3 v Roche 3, Menheniot/Looe 3 v Boconnoc 2.
Division Seven Central (1.30pm, unless stated): Newquay 4 v Mawnan 2, Penryn St Gluvias 2 v Wendron 2, Perranarworthal 3 v St Erme 3, Redruth 4 v Ladock 2, Truro 4 v Falmouth 4.
Division Seven West (1.30pm): Crofty/Holman 2 v Penzance 3, Helston 4 v Hayle 3, Praze v Camborne 4, Rosudgeon & Kenneggy 2 v Gulval 2, St Ives 2 v Porthleven.
Sunday, May 10 - Cricket
Division Seven East (1pm): Lanhydrock 3 v Saltash 3.
Saturday, May 9 - Football
Cornwall Senior Cup, Final (2pm): Penzance v Camelford (at St Blazey).
St Piran League, Premier Division East (2.30pm): St Austell v Millbrook, Sticker v Gunnislake.
Division One East (2.30pm, unless stated): Pensilva v Newquay, St Breward v Lifton, St Dominick v Boscastle (11am), St Teath v St Newlyn East.
Division One West (2.30pm): Dropship v West Cornwall, Falmouth Utd v Camborne SoM, Manwan v Newlyn Non-Ath.
Division Two East (2.30pm): Bude Tn v Roche, Calstock v Tregony, Gerrans & St Mawes Utd v Gorran, Mevagissey v Lanreath, Week St Mary v Lostwithiel.
Division Two West (2.30pm): Lizard Argyle v St Agnes, Pendeen Rov v Frogpool & Cusgarne.
Division Three East (2.30pm): Boscastle v Newquay, Looe Tn v Indian Queens, North Petherwin v Padstow Utd.
Division Three West (2.30pm): Chacewater v St Keverne, Penryn Ath v Mawgan, Perranporth v Holman SC, Probus v RNAS Culdrose.
Division Four West (2.30pm): Tremough v Wendron Utd.
Sunday, May 10 - Football
Cornwall Women’s Football League, Premier Division (2pm): Bodmin v St Dennis, Redruth Utd v St Agnes.
Division One (2.30pm): Lanner v Padstow Utd, St Agnes v Wendron Utd, Wadebridge Tn v FXSU.
Division Two: Biscovey v Porthleven (3pm), Falmouth v Dropship (2pm).
Saturday, May 9 - Rugby
Championship: Amtphill v Cambridge, Chinnor v Richmond, Coventry v Worcester, Doncaster v Nottingham, Ealing Trailfinders v Bedford Blues, Hartpury v Cornish Pirates, London Scottish v Caldy.
Counties One Western West: Torquay Ath v Penryn.
Counties Two South Plate, Semi-Finals: Perranporth v Tewkesbury.
Counties Three & Below Central Plate, Semi-Finals: St Agnes v Yatton.
Tamar Shield: Cornwall Clubs XV v Devon Clubs XV (at Redruth)
